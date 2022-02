Kolumne Meine Fasnacht: Der ganz persönliche Reifeprozess Rahel Hug über die Fasnacht und das Älterwerden. Rahel Hug 25.02.2022, 05.00 Uhr

Ich werde älter, die Fasnacht nicht. Diese simple Erkenntnis hat sich bei mir in den letzten Jahren eingestellt. Die Narrenzeit hat für mich heute eine komplett andere Bedeutung als früher. Und das ist auch gut so.

Fangen wir mit der Kindheit an und mit der allerersten Erinnerung. Ich weiss noch, wie mir die Krienser Wöschwiiber an der Lozärner Fasnacht gehörig Furcht eingeflösst haben mit ihren Holzmasken. Der Respekt vor einigen Figuren blieb, doch dazu gesellte sich eine riesige Freude – am Verkleiden, Basteln, Musikmachen und Schminken. Und natürlich am Bestaunen der anderen Sujets: Die Strassenfasnacht war für mich ein buntes Paradies der Eindrücke, die Euphorie und eine gewisse Nervosität waren jedes Jahr entsprechend gross. Bei der Schulfasnacht kam ein wenig Wettbewerbsdenken dazu: Wer hat das originellste Gwändli und kann besonders auffallen?

Im Teenageralter bedeutete die Fasnacht Ausgang, Party, Holdrio und Bratwurst. Das Programm tagsüber war nicht mehr interessant. Vorglühen, Verkleiden und dann raus auf die Gasse oder in die Turnhalle, wo die grossen Bälle stiegen. Voller grosser Erwartungen stürzten wir uns ins Getümmel und mit jedem Becher wurde der Abend lustiger. Enttäuschungen – etwa gestohlene Handys oder erfolglose Flirtversuche – inklusive.

Im Berufsleben angekommen, hat die Fasnacht an Plauschfaktor verloren. Nicht mehr ganz freiwillig und mit einer professionellen Brille den einen oder anderen Umzug besuchen – das hat auch etwas. Allerdings will sich das Gefühl, mit Leib und Seele dabei zu sein, nicht mehr richtig breit machen. Ein paar spassige Beizentouren gehören aber nach wie vor dazu. Zwar ohne Verkleidung, dafür um einiges gelassener und im Wissen darum, von welchem Getränk ich, welche Menge vertrage.

Die nächste Etappe in meinem persönlichen Fasnachts-Reifeprozess? Es naht die Zeit, in der ich mit meinem eigenen Nachwuchs die Fasnacht besuchen und die fünfte Jahreszeit von einem komplett neuen Blickwinkel aus kennen lernen werde. Ich bin gespannt und freue mich darauf. Und wer weiss, vielleicht werde ich dabei selber wieder ein bisschen zum Kind.