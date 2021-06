Im Migros-Golfpark Holzhäusern wurde um 4000 Franken gespielt

Vereine und Verbände Fasnachtsgruppe aus Meierskappel holt sich den Sieg Im Migros-Golfpark haben acht Vereine um ein Preisgeld von insgesamt 4000 Franken gespielt. Für die Genossenschaft Migros Luzern: Lisa Obermaier 16.06.2021, 17.46 Uhr

Acht regionale Vereine traten am Sonntag, 13. Juni, auf der Kurzspielanlage des Migros-Golfparks Holzhäusern gegeneinander an und spielten um ein Preisgeld von insgesamt 4000 Franken. Die Fasnachtsgruppe Magic Dreams aus Meierskappel gewann die Partie und nahm 2000 Franken Siegprämie für die Vereinskasse mit nach Hause.

Ganz unter dem Motto «Golf für alle» hatte der Migros-Golfpark Holzhäusern regionale Vereine zur Vereinstrophy eingeladen. Für die Vereinsmitglieder die Gelegenheit, den Golfsport ohne Hemmungen auszupro­bieren und die Vereinskasse aufzubessern.

Zweierteams und möglichst wenige Schläge

Acht Teams fanden sich denn auch am 13. Juni in Holzhäusern ein, und alle versuchten ihr Glück und ihr Können auf der Kurzspielanlage. Dort galt es, den Parcours in Zweierteams mit möglichst wenigen Schlägen zu absolvieren. Das Team der Magic Dreams aus Meierskappel spielte sich an die Spitze und räumte das Preisgeld von 2000 Franken ab:

Bild: PD

Die Hafe­kneipehöckler Buonas erhielten als Zweitplatzierte 1500 Franken:

Bild: PD

Das Team des SK Root gewann auf dem dritten Platz 500 Franken:

Bild: PD

Das Fungolf-Angebot auf der Kurzspielanlage ist die perfekte Gelegenheit, um den Golfsport auszuprobieren. Dabei können Nichtgolfer ganz unkompliziert erste Erfahrungen sammeln, denn es sind keine Golfkenntnisse notwendig. Die Migros-Golfparks setzen sich mit Angeboten wie der Vereinstrophy und Fungolf dafür ein, den Golfsport einer breiten ­Bevölkerung zugänglich zu ­machen.

Hinweis: Mehr unter www.fungolf.ch.