US-Justiz ermittelt gegen Geschäftsmann, der in Zug aktiv war

FBI-Ermittlungen Mutmasslicher Millionenbetrug: US-Geschäftsmann mit Verbindung nach Zug angeklagt In den USA läuft ein Verfahren gegen einen Unternehmer, der Anleger mit Investitionen in Schweizer Gesellschaften betrogen haben soll. Bis vor wenigen Monaten betrieb dieser auch eine Firma im Kanton Zug. Doch die habe mit dem mutmasslichen Millionenbetrug nichts zu schaffen gehabt, beteuert ein früherer Weggefährte. Gut zu sprechen ist er auf den Amerikaner trotzdem nicht. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 18.03.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bundespolizei FBI ermittelt in diesem Fall in den USA. Symbolbild: Scott Olson/ Getty

Die Welt steuerte auf den Abgrund zu, Douglas Farlane* schien das nicht zu kümmern. «Irgendwo passiert immer etwas Gutes», sagte er im Herbst 2008, als ringsherum die Finanzkrise wütete und er im Regionalfernsehen des US-Bundesstaats Connecticut zu Investments in Übersee befragt wurde. Und der Mann, der kurz zuvor ein Buch über die richtigen Anlagestrategien veröffentlicht hatte, schien sich sicher zu sein, wo das Gute als Nächstes geschieht: in der Schweiz.

Die Möglichkeiten in dem «sehr kleinen Land mitten in Europa» seien riesig; der Weg für Investitionen offen, die US-Staatsbürgern in der Heimat verwehrt blieben. Sieben Minuten dauert der Beitrag, in dem Farlane zwischen den Zeilen nichts anderes sagt als: Gebt mir Euer Geld, damit ich es für Euch in der Schweiz anlege.

Backstage ans Konzert für 150’000 Dollar, die Anleger zahlen

Seit November 2008 ist das Video auf Youtube, heute weiss man: Farlane hat den zweiten Teil seiner Botschaft nicht immer in die Tat umgesetzt.

Das jedenfalls sagt die US-Bundespolizei FBI. Diese wirft Farlane vor, zwischen 2012 und 2020 seinen Kundinnen und Kunden zwar Anlagen in Schweizer Unternehmen versprochen, das Geld aber in sich investiert zu haben: 250’000 Dollar in eine Luxusuhr, 150’000 Dollar in 20 Konzerttickets (Backstagepässe inklusive), oder über 70’000 Dollar in den Umbau seines Hauses, wo der mutmassliche Betrüger bis zu seiner Verhaftung lebte.

Das geht aus Unterlagen hervor, die beim United States District Court für Zentralkalifornien liegen und die online einsehbar sind. Den Schaden beziffern die Behörden auf mehr als 10 Millionen Dollar, im Sommer soll Farlane der Prozess gemacht werden. Die Vorwürfe lauten auf Betrug und Geldwäscherei. Wie das US-Justizministerium unlängst mitteilte, wird der Amerikaner neu auch angeklagt, weil er Steuern im tiefen Millionenbereich nicht gezahlt haben soll. Wie in der Schweiz, gilt im amerikanischen Recht die Unschuld, bis die Schuld bewiesen ist.

Eine Firma in Zürich, eine Firma in Zug

Laut den Gerichtsdokumenten hat der Unternehmer seine Opfer angewiesen, ihr Geld bei amerikanischen Gesellschaften einzuzahlen, die als US-Arm einer Firma in Zürich dienten. Über diese hätte dann das Geschäft mit den Schweizer Unternehmen abgewickelt werden sollen. Was erst auf den zweiten Blick klar wird: Farlane hatte bis vor einigen Monaten noch eine Firma in der Schweiz, und zwar im Kanton Zug.

Was hat es mit der Gesellschaft auf sich? Anruf bei einem Mann, der mit dem Amerikaner in der Zuger Firma zusammengearbeitet hat – und der mit ihm nicht im Guten auseinandergegangen ist: «Ich musste das Unternehmen verlassen, da er seinen Verpflichtungen nicht mehr nachgekommen ist», sagt der Schweizer, der nicht mit Farlane in Verbindung gebracht werden und deshalb anonym bleiben will. Mehrfach versichert er, die Zuger Firma habe nichts mit dem mutmasslichen Betrug zu tun gehabt:

«Das Unternehmen wurde gegründet, um den Erwerb eines Schweizer Finanzunternehmens durch ausländische Käufer zu vermitteln.»

Die Verhandlungen seien relativ weit fortgeschritten gewesen, doch im Frühling 2020 habe Farlane plötzlich Abmachungen nicht mehr eingehalten. Dienstleister hätten sich über ausstehende Zahlungen beschwert, seine Entscheidungen seien «zusehends irrationaler» geworden. Der Ex-Kollege sagt:

«Im Sommer 2020 war das Reputationsrisiko für mich einfach nicht mehr tragbar. Da ist mir nichts anderes übrig geblieben, als mich zurückzuziehen.»

Von den Ermittlungen, die mindestens seit 2016 liefen, habe er nichts gewusst. Er sei von einem «sehr guten Freund» mit dem Geschäftsmann bekannt gemacht worden, habe deshalb den Hintergrund des Amerikaners nicht genauer abgeklärt: «Das hätte ich aber besser getan.»

Schweizer Behörden sind involviert

Wie eine Nachfrage beim Bundesamt für Justiz zeigt, kennen die Schweizer Behörden den Fall. «Das BJ hat in dieser Sache im August 2021 ein Rechtshilfeersuchen aus den USA erhalten. Das Verfahren ist pendent», teilt eine Sprecherin mit, ohne weitere Angaben zu machen. Derweil heisst es bei der Zuger Staatsanwaltschaft, sie führe kein Verfahren gegen Farlane.

Gerne hätte unsere Zeitung ihn persönlich gefragt, was die Aufgabe der Zuger Firma war und was er zu den Vorwürfen sagt, die die US-Justiz gegen ihn erhebt. Doch Anfragen auf mehreren Kanälen blieben unbeantwortet.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hält sich Farlane derzeit in den USA auf. Laut den Gerichtsdokumenten lebt er mit einer Fussfessel bei seinem Bruder in Kalifornien, seit er letzten Herbst aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. In der Schweiz jedenfalls hat er seine Spuren auch ausserhalb des Handelsregisters hinterlassen: Laut der Produktbeschreibung «enthüllt» Farlane in seinem Buch, wie man ein Portfolio aufbaut und es vor Klägern, Steuerbehörden und Betrügern schützt. Nach wie vor ist das mehr als 300 Seiten umfassende Werk erhältlich – für über 100 Franken auch bei einem Schweizer Buchhaus.

*Name geändert

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen