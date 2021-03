KANTON ZUG Carina Brüngger tritt als FDP-Parteipräsidentin zurück An der Generalversammlung vom 5. Mai wird Carina Brüngger ihr Amt als Präsidentin der Zuger FPD abgeben. Grund sind gesundheitliche Probleme. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sie gar offen, ob sie die Legislatur als Steinhauser Gemeinderätin beenden kann. Kilian Küttel 05.03.2021, 10.49 Uhr

Carina Brüngger beim Steinhauser Waldsee. Bild: Stefan Kaiser (11. Juli 2019)

«Der Entscheid ist mir schwergefallen. Aber mein Rücken macht mir so zu schaffen, dass ich kürzertreten muss.» Als unsere Zeitung Carina Brüngger am Telefon erreicht, redet sie nicht lange um den heissen Brei herum. Anfang Februar habe sie den Entscheid getroffen, den die Zuger FDP-Mitglieder vor wenigen Tagen via Spezial-Newsletter mitgeteilt bekommen haben. Darin schreibt Brüngger, seit 2019 Parteipräsidentin, den Liberalen des Kantons Zug: