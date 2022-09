Fehlende Unterstützung «So kann es nicht weitergehen» – die Baarer Kinderkleiderbörse steht vor dem Aus Nach coronabedingten Absagen könnte der beliebte Anlass wieder uneingeschränkt durchgeführt werden. Doch nun fehlen Helferinnen und Helfer. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 13.09.2022, 16.00 Uhr

Der Ansturm ist jeweils gross an der Kinderkleiderbörse in Baar. Archivbild: Stefan Kaiser

Die traditionellen Kinderkleiderbörsen, die in vielen Zuger Gemeinden seit Jahrzehnten regelmässig stattfinden, passen wunderbar auch in die heutige Zeit, in der ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen grossgeschrieben wird. Das Konzept ist denkbar einfach und jeder kann mitmachen: Die eigene Ware wird für ein paar Franken angeboten, was nicht verkauft werden konnte, wird wieder abgeholt.

Die Nachfrage nach den gebrauchten Kleidern, Kinderartikel und Spielsachen ist jeweils riesig. Viele warten die offizielle Eröffnung bereits vor noch verschlossenen Türen ab. Eine der grössten Veranstaltungen dieser Art im Kanton Zug steht nun aber vor dem Aus: die Kinderkleiderbörse in Baar. Der organisierende Verein, Börsenteam Baar, ist händeringend auf der Suche nach Unterstützung.

«Wir konnten immer auf viele Freiwillige zählen», sagt Manuela Poeffel, die im Vorstand des eigens für die Börse gegründeten Vereins ist. Während der vergangenen beiden Coronajahren musste die Börse, die zweimal jährlich stattfindet, mehrmals abgesagt werden. Viele Helferinnen standen bei der erneuten Durchführung im Frühling nicht mehr zur Verfügung. Es gelang dem Verein bisher nicht, neue Freiwillige zu finden.

35 bis 40 Schichten sind zu besetzen

Die Frühjahresbörse wurde für die Vereinsmitglieder daher zur Probe.

«Durch den Mangel an Helferinnen gab es viele Schichten und es musste bis spät in die Nacht gearbeitet werden»,

sagt Poeffel und ergänzt: «So kann es nicht weitergehen.» Damit auch in Zukunft eine Kinderkleiderbörse angeboten werden könne, benötigten die Verantwortlichen dringen neue Helferinnen und Helfer.

Noch sind die Organisatorinnen zuversichtlich, der Gemeindesaal in Baar wurde für die Durchführung vom 4. bis 6. Oktober reserviert. «Ideal wären 35 bis 40 Freiwillige. So könnte jede Schicht besetzt werden und niemand hat Stress», so Poeffel, die selber seit über zehn Jahren für die Börse aktiv ist.

Einsatzmöglichkeiten gibt es viele: Am Dienstag werden Artikel angenommen und sortiert. Am Mittwochnachmittag geht der Verkauf über die Bühne sowie am Abend die Rückverteilung und Abrechnung. Am Donnerstag finden dann Auszahlung und Rückgaben statt. Wer mithilft, kann davon profitieren, die angebotene Ware vor dem grossen Ansturm zu begutachten und zu kaufen. Weitere Verpflichtungen, wie etwa eine Mitgliedschaft im Verein, gibt es nicht.

Ein Umsatz von über 20'000 Franken an einem Nachmittag

Die fehlende Unterstützung steht im krassen Gegensatz zur Beliebtheit der Börse. Über 8000 bis 10'000 Artikel werden an der Börse jeweils angeboten. Rund die Hälfte kann verkauft werden. Der Rest geht an die Verkäufer zurück. Durchschnittlich werden über 20'000 Franken Umsatz gemacht – und das an einem Mittwochnachmittag.

An der Kinderkleiderbörse in Baar gibt es allerlei zu finden. Bilder: PD

Neben Kleidern werden auch Sportartikel angeboten. Bild: PD

80 Prozent des Umsatzes wird an die Verkäuferinnen und Verkäufer zurückerstattet. Die restlichen 20 Prozent werden für einen guten Zweck, möglichst im Kanton Zug oder der Innerschweiz, gespendet.

Die abgesagten Anlässe hätten zu vielen Reaktionen geführt. Viele seien auf das Angebot angewiesen.

«Die Kinderkleiderbörse ist vor allem für Familien, die ein kleines Budget haben, wichtig. Sie können schöne Kleider zu einem sehr günstigen Preis von ein paar wenigen Franken pro Stück erwerben»,

weiss Manuela Poeffel. Sie ergänzt: «Müssten wir Forfait geben, wäre das für alle schade.»

Wer bei der Baarer Kinderkleiderbörse mithelfen möchte, kann sich bei Eveline Talàlt melden: termin@massagetutgut.ch.

