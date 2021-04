«Fenster Talks» Jugendarbeit Steinhausen sorgt bei Jugendlichen in Quarantäne für Abwechslung Eine Quarantäne ist kein Zuckerschlecken – gerade Jugendlichen fehlen die sozialen Kontakte. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Jugendarbeit Steinhausen die «Fenster Talks» ins Leben gerufen. Das Feedback ist durchgehend positiv. Linda Leuenberger 22.04.2021, 11.45 Uhr

Dustin Maith und Simone Allenspach von der Jugendarbeit Steinhausen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 13. April 2021)

Zehn Tage am Stück zu Hause, isoliert von der Aussenwelt, kein Schritt vor die Haustüre. Kreisende Gedanken. Langeweile. Ungewissheit. Und das ausgerechnet in der Zeit des Lebens, in der man Erlebnisse sammeln, mit Freunden zusammen sein, sich kennen lernen und neu erfinden will.