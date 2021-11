Swiss City Marathon: Jetzt spricht der Schwyzer Polizist

FESTNAHME AM MARATHON Häftling erkannt, Kollegen verständigt – jetzt spricht der Marathon-Polizist: «Wir sind auch in unserer Freizeit im Dienst» Es sollte ein normaler Besuch im Verkehrshaus werden. Stattdessen steht ein Schwyzer Polizist plötzlich im Zielraum des Swiss City Marathons – und erkennt in der Masse einen flüchtigen Häftling. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 03.11.2021, 13.43 Uhr

Läuferinnen und Läufer am Swiss City Marathon kurz vor dem Ziel beim Verkehrshaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Über 6500 Läuferinnen und Läufer, Schweiss, Schmerz, Endorphin, Glück. Der Sonntag steht in Luzern im Zeichen des Swiss City Marathons; 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauer klatschen am Streckenrand, viele von ihnen nehmen die Athletinnen und Athleten im Zielraum beim Verkehrshaus in Empfang. Deren Tagwerk: vollbracht.

Einer aber arbeitet, auch wenn er nicht im Dienst ist. Ein Kadermitglied der Kantonspolizei Schwyz verfolgt die Ankunft der Finisher, als er eine Person entdeckt, die er von früher kennt. Sofort ist dem Polizisten klar: Der Mann wird gesucht.

Ohne lange zu warten, verständigt der 36-Jährige seine Kollegen bei der Luzerner Polizei. Diese nehmen den Algerier nach kurzer Flucht und ohne Widerstand bei der Bushaltestelle Verkehrshaus fest. Drei Tage danach, am 3. November, teilt das Zuger Amt für Justizvollzug mit: «Der bei einer Holzlieferung am 9. September 2021 entwichene Häftling ist wieder in der Strafanstalt Zug in Haft.»

Polizist und Flüchtiger kannten sich aus Schwyz

Kurz, nachdem die Mitteilung bei unserer Redaktion eingegangen ist, sagt der Polizist, der seinen Namen öffentlich nicht nennen will:

«Es war wirklich ein Zufall, dass ich dort war.»

Mit Laufsport habe er wenig am Hut, sei weder Läufer noch regelmässiger Zuschauer. Stattdessen will er am Feiertagswochenende einfach wieder einmal mit der Familie ins Verkehrshaus.

Dort findet er sich unvermittelt im Zielraum des Marathons wieder und bemerkt den Mann, der sich verdächtig in der Menschenmenge bewegt. Nicht nur das: Weil die Person die Kantonspolizei Schwyz früher regelmässig beschäftigt hatte, erkennt ihn der Polizist. Und er weiss auch, dass es sich um jenen 42-Jährigen handelt, den die Zuger Kollegen zur Verhaftung ausgeschrieben haben.

Nach dem Einschreiten des Schwyzer Polizisten und der Verhaftung durch die Luzerner Einsatzkräfte muss der Algerier die restlichen 91 Tage seiner Freiheitsstrafe absitzen, aus der er sich sieben Wochen zuvor selber entlassen hatte: Er war bei Cham aus einem Auto getürmt, als er sich nach einer Brennholzlieferung auf dem Rückweg in die Strafanstalt Zug befand.

Polizist will seine Tat nicht zu sehr gewichten

Laut Toni Amrein vom Zuger Amt für Justizvollzug hat sein Ausbruch für den Algerier strafrechtlich zwar keine Konsequenzen, weil es keinen Tatbestand gebe, den man bestrafen könnte. Sanktionen gibt es für ihn dennoch: Für zehn Tage muss er in den Arrest, darf die Sicherheitszelle nur für eine Stunde täglich verlassen. Zudem kommt er aus dem offenen in den geschlossenen Vollzug.

Unklar ist, was der Mann am Marathon verloren hatte. Weder die Zuger, Schwyzer noch die Luzerner Behörden machen genaue Angaben. Überhaupt ins Gefängnis musste der Algerier wegen «mehreren Diebstählen, Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Missachten von Rayonverboten», wie das Zuger Amt für Justizvollzug in seiner Mitteilung schreibt.

Zurück zum Schwyzer Polizisten: Dieser will seine Tat nicht zu hoch hängen, habe auch nicht gross davon erzählt, als er nach Allerheiligen wieder zum Dienst angetreten sei:

«Für mich war es selbstverständlich, eine Meldung zu erstatten. Auch wenn wir freihaben, sind wir als Polizisten immer auch ein wenig im Dienst.»

Trotzdem: Seine Intervention habe ihm den einen oder anderen Schulterklopfer von Kolleginnen und Kollegen eingebracht – und ein öffentliches Lob von Kommunikationschef Florian Grossmann. Auf Anfrage sagt dieser: «Es freut uns, dass sich unser Kollege auch ausserhalb seiner Dienstzeit in hohem Masse mit seinen Aufgaben identifiziert hat. Sein vorbildliches Verhalten führte schlussendlich zur Verhaftung des Flüchtigen.»