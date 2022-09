Feuerwehr «Meterhohe Flammen»: Brand in einem Schopf in Neuheim Am frühen Mittwochmorgen hat es in der Gemeinde gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. 14.09.2022, 10.14 Uhr

Die Feuerwehr löschte den Brand letztlich. Bild: Zuger Polizei (Neuheim, 14. September 2022)

Am Mittwochmorgen bemerkte ein Anwohner um 6 Uhr, dass ein Schopf im «Weid» in Neuheim brannte, er alarmierte umgehend die Behörden. Als die Feuerwehren Neuheim und Menzingen am Brandort eintrafen, drangen gemäss Mitteilung der Zuger Polizei meterhohe Flammen aus dem Schopf.