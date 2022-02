Oberägeri: Der langjährige Feuerwehrkommandant tritt ab

Feuerwehr Oberägeri «Einsatz beim Unwetter von 2003 war emotional hoch anspruchsvoll» – Kommandant blickt auf 30 Jahre zurück Alois Rogenmoser spricht über ein prägendes Ereignis während seiner Dienstzeit, seinen Führungsstil und die Mannschaft. Ende Jahr gibt er die Leitung in neue Hände. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 22.02.2022, 16.00 Uhr

Wenn es in Oberägeri brennt, ist er zur Stelle – noch bis Ende dieses Jahres: Kommandant Alois Rogenmoser. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 17. Februar 2022)

Seit Tagen regnet es ununterbrochen in Strömen. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Das Telefon klingelt. Eine Bauernfamilie an einem steilen Hang muss evakuiert werden. Ein Mauergang droht und auch das Vieh im Stall ist in Gefahr. Die Feuerwehr bringt die Familie in Sicherheit und ist kurz davor, auch die Kühe zu retten. Doch dann beruhigt sich die Lage wieder. Zumindest bei diesem Bauernhof kommt kein Mensch oder Tier zu Schaden.