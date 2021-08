feuerwehr risch «Ich packe an vorderster Front mit an»: Simon Starkl gehört zu den vielen Zuger Feuerwehrleuten im Unwettersommer Simon Starkl aus der Gemeinde Risch ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Als Ende Juli das Dorfzentrum überschwemmt wurde, war er als einer der Ersten vor Ort und leistete während zehn Stunden Dienst. Cornelia Bisch 12.08.2021, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feuerwehrsoldat Simon Starkl aus Buonas war am 25. Juli gerade von den Ferien am Murtensee heimgekehrt und sass am Mittagstisch, als der Alarm losging. «Ich war noch richtig im Ferienmodus», erinnert sich der 40-Jährige. Bei Alarm schnelle sein Puls immer etwas in die Höhe.

«Neben meinen Aufgaben als Feuerwehrsoldat bin ich auch im Herznotfallteam. Da zählt jede Sekunde.»

Es wird ihm jeweils kurz mitgeteilt, um welche Art Einsatz es sich handelt und wo er sich einfinden muss. «Bei Bränden und Herznotfall fahren wir in der Regel direkt zum Einsatzort.» An diesem Sonntag wurde er ins Feuerwehrgebäude beordert.

Der Rischer Feuerwehrsoldat und junge Familienvater Simon Starkl erinnert sich lebhaft an die jüngsten Einsätze. Bild: Maria Schmid (Risch, 9. August 2021)

Nicht nur er selbst, sondern seine ganze Familie war alarmiert. «Ich rannte in den Keller und stieg in die dort immer parat stehende Ausrüstung. Als ich wieder hochkam, hielt meine Frau schon den Autoschlüssel für mich bereit und bot mir noch einen letzten Schluck zu trinken und einen Happen zu Essen an.» Dann ab ins Auto und los. Innert weniger Minuten traf Simon Starkl als einer der Ersten im Depot ein.

Die Unterstützung der Familie ist ihm wichtig

Bevor er sich vor vier Jahren zum Feuerwehrdienst in Risch verpflichtete, sprach er mit seiner Familie. «Sie finden es alle gut, dass ich helfen kann, und unterstützen mich. Ohne ihre Zustimmung hätte ich diese Aufgabe nicht übernommen.» Denn der Alarm kommt logischerweise immer unerwartet, und die Einsätze können lange dauern. Im Fall des 25. Juli über zehn Stunden.

Der Küntwilerbach war über die Ufer getreten und hatte das Dorfzentrum von Risch komplett überschwemmt.

«Für Sandsäcke war es bereits zu spät, also sicherten wir die Strassen und machten uns daran, Dreck und Geröll abzutragen und die Keller auszupumpen.»

Ein Autofahrer ignorierte die Absperrung der Feuerwehr und blieb im Wasser stecken. «In so einem Fall nützt es wenig, dem Fahrer Vorwürfe zu machen», sagt Starkl. Dieser begreife ja selbst, dass er Mist gebaut habe. Also schoben er und seine Kollegen das Auto so weit zur Seite, dass die Insassen aussteigen konnten, und widmeten sich anschliessend wieder ihren Kernaufgaben.

Der Rischer Feuerwehrsoldat Simon Starkl schätzt die gute Teamarbeit unter seien Kollegen. Er arbeitet gerne als Befehlsempfänger aktiv mit. Bild: Maria Schmid (Risch, 9. August 2021)

Die Leute helfen oft spontan mit

Umstehende, die sich gaffend oder filmend in Gefahr begeben oder den Einsatzkräften im Weg stehen, sind oft ein Problem. Simon Starkl sagt: «Wir motivieren sie dazu, uns zu helfen, so weit möglich. Es ist erstaunlich, wie viele das ohne Umschweife tun.» Wenn es jedoch zu gefährlich werde, müssten sie die Leute schon mal wegschicken. Manche bitten die Feuerwehrleute auch um Hilfe. «Das ist oft schwierig. Denn wenn ihr Anliegen nicht so wichtig ist, wie unser aktueller Auftrag, müssen wir die Leute auf später vertrösten.» Schön seien spontane Aktionen seitens der Bevölkerung. «Manchmal bekommen wir Kaffee oder Sandwiches angeboten. Das nehmen wir sehr gerne an.»

«Meine Sorge ist es jeweils, Schwerverletzte oder gar Tote bergen zu müssen»

, gesteht der Feuerwehrsoldat. Um sich selbst hat er keine Angst, obschon die Arbeit mit Gefahren verbunden ist. «Ich habe ja meine Teamkollegen, auf die ich mich verlassen kann.» Dank des Milizsystems habe es Fachleute aller Art unter den Einsatzkräften. «Wenn ich nicht sicher bin, ob ein wassergefüllter Keller unter Strom steht, rufe ich die Kollegen der Elektro-Gruppe. Sie sind Stromer und kennen sich aus.»

Simon Starkl ist von Beruf Ausbilder an der Polizeischule in Hitzkirch. «In meinem Beruf habe ich viel Führungsverantwortung.» Deshalb arbeite er bei der Feuerwehr Risch gerne als Soldat an der Basis, «wo ich an vorderster Front richtig mit anpacken, schaufeln, werken und löschen kann». Sich bei der Feuerwehr zu engagieren, gibt ihm ein gutes Gefühl: «Ich will etwas bewirken und der Gesellschaft etwas zurückgeben.»