Leserbrief Feuerwehr sei Dank – aber wo bleibt der Lohn? Zum Einsatz der Feuerwehren während der Unwetter im Kanton Zug 05.08.2021, 14.20 Uhr

Wir erinnern uns alle an die schlimmen Verwüstungen der letzten Wochen infolge Überschwemmungen und Erdrutschen, auch in unserem kleinen Kanton.

Glücklicherweise hat jede Gemeinde eine Organisation, welche bei Not aufgeboten werden kann, meistens die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Was diese Leute leisten, geht zurzeit über die normale Freiwilligkeit hinaus. Uns sind Fälle bekannt, die einen 12-Stunden-Einsatz am Sonntag erforderten. Da bleibt keine Zeit mehr für Familie und Hobby. Einige Stunden Schlaf und schon ruft am Montagmorgen wieder die Pflicht am Arbeitsplatz.

Was uns aber zu denken gibt, sind die Regelungen, dass einzelne Feuerwehren im Kanton Zug den Einsatzkräften keinen Rappen für diesen Einsatz bezahlen. Wir bewundern die Leistung aller, die im Dienste und zum Wohle der Bevölkerung ihre Einsatzkraft zur Verfügung stellen, ohne dafür entschädigt zu werden.

Hiermit möchten wir uns bei allen Freiwilligen für die unzähligen Einsatzstunden bedanken. Für die Verantwortlichen der Feuerwehr und engagierten Politiker wäre es eine Gelegenheit, über eine angemessene Besoldung nachzudenken. Denn wer weiss, wie viele Leute sich in Zukunft dieser Aufgabe noch stellen – für Gottes Lohn ...!

Willi Huwiler, Unterägeri