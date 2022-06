Film Eine Zuger Komödie über den Büroalltag kommt auf die Leinwand Am 2. Juli feiert der Kurzfilm «News Magazin 52» im Kino Seehof in Zug ihre Premiere. Das Ziel ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer für wenige Minuten in eine andere Welt abtauchen können. Nora Baumgartner 30.06.2022, 13.33 Uhr

Ein Einblick hinter die Kulisse der Dreharbeiten. Bild: PD

«Wir haben Hunderte von Stunden in den Kurzfilm investiert», erzählt Tobias Beck. Der 20-jährige Hünenberger hat gerade seine Lehre als Polygraf erfolgreich abgeschlossen. Der Film sei eine Art Verarbeitung seiner Lehre, so Beck.

Tobias Beck, Regisseur. Bild: PD

«News Magazin 52» heisst das Drehbuch einer 15-minütigen Komödie über das Redaktionsteam der gleichnamigen Zeitung. Er soll unter anderem auch aufzeigen, dass am Ende des Tages die Gesundheit über der Arbeit steht. Irgendwo gebe es einen Punkt, an dem man entscheiden muss, sagt der 20-jährige. «Mit dem Kurzfilm wollen wir die Leute zum Schmunzeln bringen und sie sollen für einen Moment in eine andere Welt eintauchen können.»

Ein Wochenende Zeit, um alles in den Kasten zu bringen

Die Hauptleitung haben Beck und sein Kollege Philip Weidmann inne. Sie seien ein eingespieltes Team und kennen sich schon länger, so Tobias Beck. «Wir hatten rund um uns ein tolles Team, das kleinere oder grössere Aufgaben übernahm.» Sie teilten sich auf in Drehbuch schreiben, Kameraführung, Ton, Maske, Set/Design, Regieassistenz und Schauspielern.

Die Idee des Kurzfilms sei im Dezember letzten Jahres entstanden. Mit Hilfe der Crowdfunding-Plattform «Lokalhelden» haben sie über 3500 Franken generieren können. «Wir möchten der Welt gerne zeigen, welches Potenzial in uns steckt», so Tobias Beck. Deswegen werden sie «News Magazin 52» auch für nationale Filmwettbewerbe einreichen.

Der Film ist innert zwei Tagen in der Druckerei Gammaprint in Luzern gedreht worden. «Wir wussten alle, dass wir nur dieses eine Wochenende zur Verfügung haben, um den Film in den Kasten zu bringen», erzählt Philip Weidmann. «Alles passte zusammen, und wenn nicht, wurden wir kreativ und machten es passend.» Der Drehschluss konnte wie geplant eingehalten werden.

Das Team gönnt sich eine Pause von den Dreharbeiten. Ganz links in der braunen Jacke ist Philip Weidmann zu sehen. Bild: PD

Das «News Magazin 52» wird in Papierform nachgestellt

Das Filmen ist Tobias Becks grösste Leidenschaft. «Beim Filmen ist es möglich, vieles einzufangen und somit fast alle Sinne anzusprechen», so der 20-Jährige. Ein grosser Aspekt, der ihm gefällt, ist die Teamarbeit. «Ich bin ein offener Mensch und mag es sehr, von Menschen umgeben zu sein», erzählt Beck, der mit «News Magazin 52» sein Regiedébut feiert. «Der ganze Prozess von der Entstehung bis zum Film war ein super Teamerlebnis. Wir freuen uns sehr auf alles, was noch auf uns zukommt.»

Nach dem Filmen ist vor dem Schneiden, Audio- und Farbbearbeitung und dem Vorbereiten der Premiere. Einen grossen Dank sprechen beide Hauptleiter an das Team, Sponsoren und Unterstützer aus. An der Premiere gibt es unter anderem Einblicke in die Dreharbeiten und Fragen zum Film werden beantwortet. Als Dankeschön hat das Team rund um Beck das «News Magazin 52» in Papierform nachgestellt und gedruckt. Es beinhaltet alle die Texte, die auch im Kurzfilm vorkommen.

Die Premiere des Kurzfilms «News Magazin 52» ist am Samstag, 2. Juli, um 10.30 Uhr im Kino Seehof Zug. Es hat Platz für 160 Personen. Eintritt ist frei. Der Kurzfilm wird auf dem Youtube-Kanal TFilms TV veröffentlicht. Weitere Infos zum Film finden Sie auf dem Instagram-Kanal @newsmagazin52.