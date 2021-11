Zug Filmfestival zum Thema Konsum Am 19. November werden im Burgbachsaal Filme gezeigt, die von den Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung handel. Dies im Rahmen des Festivals Filme für die Erde. 16.11.2021, 16.29 Uhr

Das elfte Filme-für-die-Erde-Festival bringt am 19. November ausgewählte Dokumentarfilme rund um die Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung in den Burgbachsaal. Zu sehen seien Filme, welche die Geschichten hinter unseren Alltagsprodukten erzählen und ökologische Fragen beleuchten, schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Der Eintritt ist kostenlos.