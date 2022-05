Finanzen Hünenbergs Rechnung 2021 schliesst mit einem millionenschweren Plus Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Hünenberg für das Jahr 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 12,17 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 760'000 Franken. 04.05.2022, 14.00 Uhr

Das Rechnungsergebnis ist um 12,9 Millionen Franken besser als erwartet ausgefallen. Die hauptsächlichen Gründe dafür sind laut Mitteilung der Einwohnergemeinde Hünenberg die über den Erwartungen liegenden Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen (plus 2,3 Millionen, davon 1,8 Millionen Franken aus Vorjahren), bei den quellenbesteuerten Personen (plus 750'000 Franken) sowie bei den Nach- und Strafsteuern (plus 2,1 Millionen Franken).