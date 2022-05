Finanzen Verzögerungen und fehlende Ressourcen: In Menzingen mussten einige Bauprojekte ins nächste Jahr verschoben werden Menzingen konnte die Jahresrechnung 2021 wie viele andere Zuger Gemeinden sehr erfolgreich abschliessen. Ins Auge fällt dabei, dass massiv weniger investiert wurde als geplant. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit den Arbeiten für die Sanierung des Schulhauses Finstersee konnte endlich gestartet werden. Bild: Jan Pegoraro (Finstersee, 30. Mai 2022)

1,8 Millionen statt 6,3 Millionen Franken: In Menzingen wurde im letzten Jahr massiv weniger investiert als geplant. In der Medienmitteilung zur Jahresrechnung 2021 hiess es, dass Verzögerungen, etwa beim Projekt «Sanierung Plus» für das Schulhaus Finstersee, sowie fehlende Kapazitäten dazu führten. Gemeindepräsident Andreas Etter, der auch Vorsteher der Abteilung Finanzen ist, sagt auf Nachfrage:

«Für die geplanten Projekte waren zu wenig Ressourcen vorhanden.»

Andreas Etter, Gemeindepräsident. Bild: Christian H. Hildebrand

Deshalb mussten auch die Sanierungen der Gottschalkenbergstrasse sowie die Projektierung der Gubelstrasse zurückgestellt werden. Die Sanierungen sollen in diesem Jahr erfolgen. Das gemeindliche Bauamt wurde inzwischen aufgestockt. An der Budgetgemeinde Ende 2021 sei eine zusätzliche Stelle im Bauamt bewilligt worden, sagt der Gemeindepräsident: «Diese konnte nun per Mai 2022 besetzt werden.»

Erfreuliche Informationen gibt es auch bezüglich Schulhaus Finstersee: «Der Start ist erfolgt und das angebaute Feuerwehrdepot ist bereits zurückgebaut», sagt Etter. Das Projekt stand bisher unter keinem guten Stern. Die Kostenprognose im vergangenen Jahr, die eine massive Preiserhöhung bei Rohstoffen wie Holz oder Kunststoff zeigte, zwang den Gemeinderat, den Baubeginn, der eigentlich für den Juli 2021 vorgesehen war, zu verschieben.

Der bewilligte Kredit von 2,72 Millionen Franken soll nicht überschritten werden. Nun aber laufe es gut. Nach den Sommerferien soll gemäss Etter der Rohbau in Angriff genommen werden. Laufe es weiterhin nach Plan, soll das Schulhaus im Sommer 2023 fertig sein.

Aufgeschoben und nicht aufgehoben

Doch was bedeuten diese Verzögerungen für die laufende Jahresrechnung?

«Die verschobenen Investitionen sind geplant und werden 2022 und in den folgenden Jahren realisiert»,

so Etter. «Dann haben sie natürlich auch einen Einfluss auf die Investitionsrechnungen dieser Jahre.» In Menzingen muss man also damit rechnen, dass die Investitionsrechnung im nächsten Jahr höher ausfallen könnte als gedacht.

Zum guten Ergebnis der Rechnung, die bei einem Ertrag von 28,8 Millionen Franken und einem Aufwand von 24,3 Millionen Franken mit einem Plus von 4,5 Millionen Franken schliesst, haben zwei weitere Faktoren beigetragen. Einerseits war der Aufwand viel tiefer als budgetiert. 1,3 Millionen Franken gab die Gemeinde 2021 weniger aus als geplant. Nach dem Hauptgrund dafür muss nicht lange gesucht werden: «Pandemiebedingt konnte verwaltungsübergreifend vieles nicht wie geplant durchgeführt werden», so Etter.

Andererseits profitierte Menzingen von um 2,3 Millionen Franken höheren Steuererträgen. Den Hauptteil dazu tragen die Steuern der natürlichen Personen bei, die rund 1,3 Millionen Franken höher waren als budgetiert. Ob es sich dabei um eine nachhaltige Entwicklung handelt oder um ein einmaliges Ereignis, sei schwierig zu sagen, meint der Finanzchef und führt aus:

«Da waren wir gegebenenfalls etwas zu vorsichtig im Zusammenhang mit der Pandemie.»

Persönlich gehe er aber davon aus, dass noch nicht alle finanziellen Auswirkungen der Pandemie vorbei seien und dass auch der Krieg in der Ukraine negative Auswirkungen auf die künftigen Steuererträge haben könnte. «Eine Prognose ist daher umso schwieriger.»

Die Gemeinde braucht Platz für ein Schulhaus-Provisorium

Apropos Ukraine: Der Pavillon des Pflegezentrums Luegeten wird seit März 2022 als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt. Betreiber der Unterkunft ist der Kanton Zug, der das ehemalige Provisorium des Pflegezentrums gemietet hat. Das Ziel der Luegeten AG sei es weiterhin, den zweistöckigen Pavillon zu verkaufen, weiss Gemeinderat Etter.

Der Mietvertrag mit dem Kanton ist bis Ende 2022 befristet. «Die Einwohnergemeinde Menzingen wird den Platz voraussichtlich ab Sommer 2023 für eigene Schulhausübergangslösungen brauchen», führt der Gemeindepräsident aus. Das Oberstufenschulhaus Ochsenmatt II soll saniert und erweitert werden. Grosser Instandsetzungsbedarf besteht vor allem bei der Gebäudehülle, beim Innenausbau und bei den Sanitäranlagen. Das Schulhaus wurde 1983 gebaut und ist seither nicht umfassend erneuert worden.

Der Projektierungskredit in der Höhe von 730'000 Franken wurde an der Gemeindeversammlung im November 2021 gesprochen. Während der Bauarbeiten soll dann eben ein separates Provisorium am Standort des Pavillons der Luegeten zu stehen kommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen