FINANZEN Katholische Kirche der Stadt Zug spendet 300'000 Franken Unter anderem wird das Hospiz Zentralschweiz mit 150'000 Franken begünstigt. 05.02.2021, 17.33 Uhr

(rh) An der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Dezember 2020 in der Kirche St. Johannes wurde über die Verwendung eines Teils des Gewinns für Spenden abgestimmt. Vom Ertragsüberschuss 2019 von 1'167'967 Franken wurden 300'000 Franken für Spenden an Organisationen und für Projekte verwendet, die von der aktuell herrschenden Krise, ausgelöst durch das Coronavirus, betroffen sind.