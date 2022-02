Luegeten AG: Neuheim will keine Aktienkapitalerhöhung

Finanzen Pflegezentrum Luegeten: Gemeinderat Neuheim lehnt höhere Beteiligung ab Die Trägerschaft des Menzinger Pflegezentrums braucht mehr Geld. Neuheim als Minderheitsaktionärin hat nun entschieden, auf eine Aktienkapitalerhöhung zu verzichten. Man sei aber bereit, an einem Massnahmenplan mitzuarbeiten. Rahel Hug 28.02.2022, 15.36 Uhr

Das Alterszentrum Luegeten in Menzingen. Bild: Stefan Kaiser (17. November 2021)

Die Einwohnergemeinde Neuheim ist seit März 2015 als Aktionärin an der Langzeitpflege-Institution «Luegeten AG Menzingen» beteiligt. Ihr Aktienanteil beträgt 24,3 Prozent beziehungsweise 850'000 Franken. Das Menzinger Alterszentrum steckt spätestens seit Beginn der Coronapandemie in finanziellen Schwierigkeiten, letzten Herbst musste die Trägerschaft mit der Geldgeberin, der Luzerner Kantonalbank, Möglichkeiten suchen, um das laufende operative Geschäft absichern zu können. Zudem ist eine Aktienkapitalerhöhung von 2,5 Millionen Franken geplant (auf 6 Millionen Franken).

Für die Einwohnergemeinde Neuheim würde dies eine Aufstockung des Aktienkapitals um 600'000 auf insgesamt 1,45 Millionen Franken bedeuten. Der Neuheimer Gemeinderat hat deshalb zur Prüfung der finanziellen Situation der Luegeten AG eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese wurde durch einen externen Berater unterstützt.

Basierend auf den Erkenntnissen der Arbeitsgruppe verzichtet der Gemeinderat derzeit auf eine Aktienkapitalerhöhung, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Die Einwohnergemeinde Neuheim bleibe jedoch Minderheitsaktionärin. «Der Gemeinderat signalisierte gegenüber den Mitaktionärinnen die Bereitschaft, an einem Massnahmenplan zur Gesundung der finanziellen Lage der Luegeten AG mitzuarbeiten», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Gemeinderat zeige sich offen, eine Aktienkapitalerhöhung erneut zu prüfen und der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzuschlagen, «sollte die aus seiner Sicht derzeit bestehende ungünstige Ertrags- und Finanzierungssituation einer langfristig tragfähigen Lösung zugeführt werden».