Nach Absage aus Neuheim: Luegeten AG hält an Plänen fest

Finanzen Trotz Absage aus Neuheim: Der Verwaltungsrat der Luegeten AG gibt sich optimistisch Die Trägerschaft des Menzinger Altersheims will ihr Aktienkapital erhöhen, obwohl sich die Minderheitsaktionärin Neuheim nicht beteiligen will. Aus deren Sicht ist das Risiko zu gross. Rahel Hug Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Die finanzielle Situation des Pflegezentrums Luegeten sorgt für Diskussionen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 17. November 2021)

Dass die Luegeten AG – die Trägerschaft des Menzinger Pflegezentrums – mehr Geld braucht, ist schon länger bekannt. Die geplante Aktienkapitalerhöhung von 3,5 Millionen auf 6 Millionen Franken soll das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Aktienkapital wieder ins Lot bringen.

Inzwischen steht fest, dass die Gemeinde Neuheim, die als Minderheitsaktionärin beteiligt ist, die geplante Erhöhung nicht mitträgt. Kürzlich teilte der Gemeinderat mit, dass er, gestützt auf die Erkenntnisse einer Arbeitsgruppe, die die finanzielle Situation der Luegeten AG geprüft habe, auf eine Aktienkapitalerhöhung verzichte. Man bleibe aber Minderheitsaktionärin und sei offen, eine Erhöhung erneut zu prüfen, sollte die «ungünstige Ertrags- und Finanzierungssituation einer langfristig tragfähigen Lösung zugeführt werden».

Unsere Zeitung hat basierend auf dem Öffentlichkeitsprinzip Einsicht in die Dokumente verlangt, die zum Entscheid führten. Die Arbeitsgruppe, die durch einen externen Berater unterstützt wurde, hatte den Auftrag, drei Varianten zu prüfen. Das erste Szenario: Neuheim beteiligt sich an der geplanten Erhöhung. Das zweite: Neuheim beteiligt sich nicht, bleibt aber Aktionärin. Das dritte: Neuheim verlässt das Aktionariat.

Deutlich höheres Investitionsvolumen für den Neubau

«Die Sicherstellung der stationären Langzeitpflege muss nicht zwingend über eine kapitalmässige/operative Beteiligung an einem oder mehreren Leistungserbringern erfolgen», heisst es im Dokument zu den rechtlichen Grundlagen. Eine Alternative würden beispielsweise langfristige Leistungsaufträge bieten.

Die gemeinnützige Aktiengesellschaft Luegeten AG wurde 2015 gegründet. Die Gemeinde Neuheim zeichnete ein Aktienkapital von 850'000 Franken, dies vor dem Hintergrund, dass eine Nutzungsanpassung mit einem Investitionsvolumen von 12 Millionen Franken geplant war. Das Investitionsvolumen für das Projekt «Lueg emol» (der im letzten Sommer bezogene Neubau) weiche inzwischen vom ursprünglichen Projekt deutlich ab, heisst es im Beschluss. Das Gesamtprojekt inklusive der Übergangslösung kostete rund 33 Millionen Franken, der Verwaltungsrat kündigte aber im Herbst an, den Neubau unter Budget abschliessen zu können.

Der Neubau wurde im letzten Sommer bezogen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 17. November 2021)

Basierend auf der strategischen Finanzplanung 2022 bis 2032 der Luegeten AG vermutet der Neuheimer Gemeinderat, dass die Erlöse im Jahr 2023 nicht im budgetierten Ausmass anfallen. «Der Cashflow im Jahr 2024 fortfolgend reicht nicht, um die vereinbarten Amortisationen (...) leisten zu können.» Weiter heisst es in den Erwägungen:

«Aufgrund des strukturell zu tiefen Cashflows wird sich die Lage ohne langfristige Lösung der Finanzierungsprobleme nicht beruhigen.»

Es bestehe ein «grosses Risiko», dass erneut Anträge des Verwaltungsrates der Luegeten AG für weitere Aktienkapitalerhöhungen gestellt werden müssten. Und: «Die Finanzierung von Ersatzinvestitionen für die nächsten zehn Jahre scheint nicht gesichert zu sein.»

Eine Besprechung soll zeitnah stattfinden

Durch die einmalige Aktienkapitalerhöhung könne kaum eine «nachhaltige finanzielle Gesundung» erreicht werden, fasst die Arbeitsgruppe zusammen. Sie erachtet die zweite Variante deshalb als zielführend, schlägt aber vor, den Mitaktionärinnen die «Bereitschaft zur Mitarbeit an einem Massnahmenplan und somit zur Lösung der anstehenden Probleme» aufzuzeigen. Dazu solle zeitnah eine Besprechung mit der Einwohnergemeinde Menzingen (Mehrheitsaktionärin) sowie der Hilfsgesellschaft (ebenfalls Minderheitsaktionärin) stattfinden. In den Unterlagen ist aber auch festgehalten, dass die Variante 2 zu «Imageproblemen oder negativen Diskussionen» führen könnte, da die Luegeten AG «vermutlich» zu Sparanstrengungen gezwungen werde, um der Gesundung der finanziellen Situation gerecht zu werden.

Kurz zusammengefasst: Der Gemeinderat Neuheim vertraut den Plänen der Luegeten AG nicht. Dies, obwohl die Verantwortlichen im Herbst versichert hatten, dass der drohende Liquiditätsengpass abgewendet sei. Mit der Geldgeberin, der Luzerner Kantonalbank, wurden Möglichkeiten gesucht, um das laufende operative Geschäft zu sichern. Teil des «Lösungspaketes» ist eine Rückzahlung der Hypothek bei der Zuger Kantonalbank aus frei gewordenen Eigenmitteln sowie die Amortisation weiterer Kredite.

«Wir bedauern den Entscheid»

Wie geht es nun weiter? Was bedeutet der Entscheid für die Trägerschaft des Pflegezentrums? Jürg Brändli, Präsident des Verwaltungsrats der Luegeten AG, äussert sich auf Anfrage wie folgt:

Jürg Brändli, Verwaltungsratspräsident. Bild: Maria Schmid

«Wir bedauern den Entscheid des Gemeinderates Neuheim, sich nicht zu beteiligen. Der Anteil von Neuheim am geplanten Aktienkapital wird sich daher reduzieren.»

Aktuell gehe man davon aus, dass kein zusätzlicher Aktionär einsteige und somit die Erhöhung des Aktienkapitals tiefer ausfallen werde.

Zu den Details des Neuheimer Beschlusses kann sich Brändli nicht äussern: «Da wir leider keine Kenntnis der Ergebnisse haben, können wir die Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben, nicht kommentieren.» Man sei überzeugt, die Luegeten wie in den vergangenen Jahren «wirtschaftlich vernünftig» führen zu können. Auf die Frage, wie die Situation bei der Hilfsgesellschaft Menzingen aussieht, sagt Brändli:

«Die Hilfsgesellschaft wird, vorausgesetzt ihre Generalversammlung im Juni 2022 bestimmt nichts anderes, bei der Aktienkapitalerhöhung dabei sein.»

Die Pläne in Menzingen haben sich also nicht geändert. An der Gemeindeversammlung im Juni 2022 soll die Aktienkapitalerhöhung beantragt werden. Die entsprechenden Dokumente wie der Aktionärsbindungsvertrag, so der Verwaltungsratspräsident, seien in Überarbeitung. Brändli erklärt abschliessend: «Die Liquidität ist gesichert und mit der aktuellen Bettenbelegung von 56 Bewohnenden entspannt sich die Situation und wir bewegen uns in Richtung der geplanten unternehmerischen Entwicklung.» In der Luegeten gibt es 62 Betten.

