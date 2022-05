Zuzüge von guten Steuerzahlern: Ertragsüberschuss in Neuheim

Finanzen Zuzüge von guten Steuerzahlern: Auch Neuheim präsentiert einen Ertragsüberschuss Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Plus von 408'500 Franken. Die Steuereinnahmen übertrafen die Erwartungen deutlich. 03.05.2022, 16.18 Uhr

Blick auf das Neuheimer Gemeindehaus. Archivbild: Werner Schelbert

Die Erfolgsrechnung 2021 konnte mit einem Ertragsüberschuss von 408’500 Franken abgeschlossen werden, wie die Gemeinde mitteilt. Gegenüber dem Budget (minus 107’800 Franken) schliesst die Rechnung somit rund 516’300 Franken besser ab. Dabei weichen sowohl der Aufwand von rund 16,43 Millionen Franken als auch der Ertrag von rund 16,84 Millionen Franken wesentlich vom Budget ab.

Auf der Aufwandseite sei die negative Budgetabweichung auf die Bildung von zwei Reservepositionen von total 3 Millionen Franken zurückzuführen, begründet die Gemeinde. Für die nächsten Jahre sei von tieferen Beiträgen aus dem Zuger Finanzausgleich (ZFA) und höheren Abgaben in den nationalen Finanzausgleich (NFA) auszugehen. Deshalb wurde eine Reserve von 750’000 Franken gebildet. Für zukünftige Infrastrukturprojekte wurde eine Rückstellung von 2,25 Millionen Franken vorgenommen.

Tiefere Aufwände in allen Bereichen

Der effektive Betriebsaufwand schlägt rund 343’700 Franken tiefer zu Buche als im Budget vorgesehen. In sämtlichen Kostenarten (Personal-, Sach-, Betriebsaufwand, Abschreibungen, et cetera) wurde das Budget nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Aufwandmindernd wirkte sich der mit rund 185’600 Franken tiefere Sachaufwand aus. Die Kosten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge konnten rund 66’500 Franken unter dem Budget gehalten werden. Die Verzögerung bei der Anschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr ist laut Mitteilung der Grund dafür.

Bei der Ver- und Entsorgung der Verwaltungsliegenschaften resultierten rund 48’900 Franken tiefere Kosten. Bei den Kosten für Dienstleistungen und Honorare lag der Aufwand sogar um 107’300 Franken tiefer als budgetiert. Auch die Spesenentschädigungen und die Wertberichtigung auf Forderungen schlossen unter dem Budget ab.

Im baulichen und betrieblichen Unterhalt resultierte eine Budgetüberschreitung von 112’900 Franken. Nach einem Unwetterschaden am Mehrzweckgebäude mussten Sofortmassnahmen für die Dachsanierung ausgelöst werden. Der Ersatz eines nicht sicherheitskonformen Aussengeländers beim Schulhaus Dorf und höherer Strassenunterhalt waren weitere Gründe für die Mehrkosten.

Den höheren Kosten bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe, stehen höhere Rückerstattungen gegenüber. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss. Bei der Sozialfürsorge konnte das Budget unterschritten werden.

Gemeinderat will keine weitere Stellung beziehen

Die Steuereinnahmen von rund 7’36 Millionen Franken übertrafen die Budgeterwartungen deutlich. Bei den natürlichen Personen liegt das Ergebnis rund 2,80 Millionen Franken über und bei den juristischen Personen rund 13’300 Franken unter dem Budget. «Die markanten Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen sind auf Zuzüge von wirtschaftlich überdurchschnittlich guten Steuerzahlern zurückzuführen», schreibt der Gemeinderat. Hierzu beziehe man keine weitere Stellung.

Insgesamt sei die hohe, positive Budgetabweichung sowohl auf die Steuererträge 2021 als auch auf die Steuern der Vorjahre zurückzuführen. Die Grundstückgewinnsteuern von rund 616’000 Franken fielen ebenfalls ertragsreicher als angenommen aus. Bei den Quellensteuern der natürlichen Personen liegt der Mehrertrag bei rund 255’200 Franken. Bei den Entgelten resultiert ebenfalls ein Mehrertrag. Dieser sei auf Rückerstattungen bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe, auf Beiträge bei der schulergänzenden Betreuung sowie eine Regresszahlung einer Unfallversicherung zurückzuführen.

Investitionen von rund 1,2 Millionen Franken

Die Investitionen betragen netto rund 1,20 Millionen Franken. In den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden rund 874’200 Franken in die Sanierung und Werterhaltung der Anlagen investiert. Zudem konnten die Sanierungen des Mehrzweckgebäudes und der Bau der öffentlichen WC-Anlage beim Spielplatz Chilematt abgeschlossen werden. An der Schule wurde die Informatik erneuert. Die Nettoinvestitionen wurden aus dem Cash-Flow gedeckt. Die langfristigen Schulden in Form von festen Vorschüssen konnten auch dank der höheren Steuereinnahmen bei 1 Million Franken gehalten werden. Das Nettovermögen beläuft sich auf rund 4,41 Millionen Franken. Pro Kopf ergibt dies rund 1’884 Franken. (rh)