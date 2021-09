Finanzwesen Die Zuger Kantonalbank baut ihr Online-Angebot aus Neu kann man im E-Banking beispielsweise Privatkonten eröffnen, zudem ist die App überarbeitet worden. 16.09.2021, 10.24 Uhr

Die Zuger Kantonalbank bieten laut einer Mitteilung auf ihrem E-Banking-Portal ab sofort neue Funktionen an: Privatkonten und Sparen-3-Konten eröffnen, Anlagevermögen in Fondssparpläne oder Vorsorgevermögen in Wertschriftensparen investieren, eigene Daten verifizieren und Debitkarten bestellen.