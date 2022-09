Die Zuger Kantonalbank gibt auf manchen Konten wieder Zinsen

Finanzwesen Die Zuger Kantonalbank gewährt auf manchen ihrer Konten ab 1. November wieder Zinsen Das Finanzinstitut reagiert auf die Erhöhung des Leitzinses durch die Schweizerische Nationalbank. 27.09.2022, 10.54 Uhr

Die Zuger Kantonalbank erhöht die Zinsen auf ihren Spar- und Vorsorgekonten per 1. November, hat sie am Dienstag mitgeteilt. So erhalten Kundinnen und Kunden auf dem Sparkonto plus neu 0,40 Prozent (bis 100'000 Franken Saldo) und auf dem Vorsorgekonto Sparen 3 0,25 Prozent Zins. Beim Sparkonto Jugend werden die Zinsen von bisher 0,20 Prozent auf 0,50 Prozent (bis 25'000 Franken Saldo) angehoben.