Schulhaus Finstersee: Baustart für März 2022 vorgesehen

Finstersee Die Bauarbeiten für das neue Schulhaus samt Mehrzweckraum sollen im März endlich starten Die Kosten für die Sanierung des Schulhauses Finstersee konnten gesenkt werden. Der Gemeinderat hat gemeinsam mit den betroffenen Unternehmen Lösungen gesucht und gefunden. Carmen Rogenmoser 06.11.2021, 05.00 Uhr

Im bestehenden Schulhaus in Finstersee wird nicht mehr unterrichtet. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 13. Oktober 2021)

Es sind gute Nachrichten für Finstersee: Im Frühjahr 2022 soll endlich mit dem Bau des neuen Schulhauses im Menzinger Weiler gestartet werden. Eigentlich hätten die Bagger längst auffahren sollen. Die Kostenprognose, die eine massive Preiserhöhung bei den Rohstoffen wie Holz oder Kunststoff zeigte, aber zwang den Gemeinderat den Baubeginn, der für den Juli 2021 vorgesehen war, zu verschieben. «Ich bin froh, dass wir nun einen Schritt weiter sind», sagt Gemeinderat Herbert Keiser (parteilos) auf Nachfrage. Er fügt an: «Wir sind noch nicht am Ziel und planen vorsichtig. Wir hoffen, wir können den Schwung nun mitnehmen.»



Herbert Keiser, Gemeinderat in Menzingen Bild: CHH

Eine anstrengende Zeit mit unzähligen Verhandlungsgesprächen liegen hinter ihm, seinen Ratskollegen und dem Architekten Roland Kälin. «Die eingegangenen Offerten zeigten massiv höhere Kosten als angenommen», erklärt er und ergänzt: «Wir mussten eine Lösung finden. Eine erneute Ausschreibung war keine Option und ebenso wenig, den Kredit für das Projekt erneut zu erhöhen.» Also habe man sich direkt mit den Unternehmen zusammengesetzt und geschaut, wo es Potenzial für Einsparungen gebe. Gesucht wurden Optimierungen bei der Materialisierung oder der technischen Ausführung.



«Ziel ist es das Projekt zeitnah und in guter Qualität durchzuführen», sagt der Gemeinderat und ergänzt: «Den Unternehmen muss ich wirklich ein Kränzchen winden. Sie waren sehr unterstützend, haben unsere Problematik erkannt und sind mit dem Budget haushälterisch umgegangen.» Der ursprüngliche Plan für das Schulhaus mit Mehrzweckraum bleibe bestehen, das Projekt sei jetzt aber entschlackt. «Wir verbauen keinen Luxus. Jeder Franken, den wir irgendwo mehr ausgeben mussten, wird an anderer Stelle eingespart», führt der Vorsteher der Abteilung Bau aus.



Planungssicherheit als Pluspunkt

Den Unternehmen komme hingegen die Planungssicherheit zu Gute. Viele Aufträge konnten bereits vergeben werden, etwa den Abbruch, die Sanitärarbeiten oder jene, die die Bedachung betreffen. Noch offen sind die Ausschreibungen für den Innenausbau.

Die ersten Arbeiten sind für März vorgesehen, auch das hat mit den Kosten zu tun: «Wir wollten den Winter abwarten um dann hoffentlich die Schönwetterperiode nutzen zu können.» Keiser ergänzt: «Wir orientieren uns am bewilligten Kredit von 2,72 Millionen Franken und setzten alles daran, die Kosten im Griff zu haben.»



Die Finsterseer Schüler lernen nun im Luegisland

Der Zeitplan sei noch in Arbeit, grundsätzlich rechne man aber mit einer Bauzeit von sieben Monaten. Der Unterricht der Finsterseer Schüler konnte bereits Anfang dieses Schuljahres ins Luegisland verlegt werden. «Der Umzug hat gut funktioniert und in der Zwischenzeit haben sich die Schüler an die neue Umgebung gewöhnt», so der Gemeinderat. Der Vertrag für das Provisorium laufe bis Ende 2022. Die Verhandlungen für eine Verlängerung seien im Gange, so Keiser: «Vielleicht reicht das ja auch, und die Schüler können dann mit dem Jahreswechsel ins neue Schulhaus ziehen.»