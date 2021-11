Hochsaison für den Zuger Rötel – wir haben das Erfolgsrezept

Fischsaison Der Zuger Rötel: Seit Jahrhunderten als Delikatesse bekannt Der bekannte Seesaibling, der seinen Namen der markanten Rotfärbung während der Fortpflanzungszeit verdankt, hat derzeit Saison. Einst wurde er lebend in Fässern bis nach Paris exportiert. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 23.11.2021, 11.30 Uhr

Zuger Rötel in einem Fischernetz auf dem Ägerisee. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Ägerisee, 22. November 2017)

Er ist der «Paradefisch» des Zugersees, gehört sogar zum kulturellen Erbe des Kantons: der Salvelinus alpinus, besser bekannt als Zuger Rötel. Gegenwärtig landet diese lokale Köstlichkeit wieder auf unzähligen Tellern von Feinschmeckern. Von Mitte/Ende November bis ungefähr Mitte Dezember hat er Hochsaison.

Der Rötel ist ein Saibling, sein Fleisch ist fein und delikat, wie Antonia Grab Anderrüthi vom Seerestaurant Zugersee Lido in Walchwil sagt. Sie ergänzt:

«Gäste, die Wert auf frischen Fisch legen, kommen immer wieder zum Rötel-Essen.»

Im Seerestaurant Zugersee Lido wird der Fisch ganz, gebraten und blau, im Fischsud gekocht oder filetiert angeboten. «Vielfach in zwei oder drei Gängen, damit man den delikaten Fisch auf verschiedenen Zubereitungsarten geniessen kann», so Grab Anderrüthi. Sehr beliebt sei der Klassiker Zuger Rötel nach Zuger Art (siehe Rezeptbox).

Rezept: Zuger Rötel nach Zuger Art Zutaten für vier Personen:

8 Stück Zuger Rötel direkt vom Fischer, 50 gr Butter, 3 dl Weisswein, 1/2 dl Noilly-Prat (trockener weisser Vermouth), 2 1/2 dl Rahm, Salz, Pfeffer, 2 EL Schnittlauch, 2 EL Petersilie, 1/2 KL Kerbel, 1/2 KL Thymian, 1/2 KL Majoran Zubereitung Ein flaches Geschirr mit Butter ausstreichen und mit der Hälfte der Kräuter belegen, die ganzen Fische in der Bauchhöle mit Salz und Pfeffer würzen und nebeneinander in das Geschirr legen. Wein dazugiessen und im Ofen bei 170 Grad gardämpfen. Fische auf einer Platte warmhalten, Flüssigkeit in eine Pfanne abschütten, Noilly-Prat dazugiessen und das Ganze zur Hälfte einkochen, Rahm beifügen und nochmals einkochen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen, kurz vor dem Servieren die restlichen gehackten Kräuter dazugeben. Die Sauce über die Fische nappieren und mit Reis oder Salzkartoffeln servieren.

Seine einzigartige Bedeutung für das Gebiet hat er seit Jahrhunderten. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde der Saibling im Jahr 1281. Bis ins Spätmittelalter diente er sogar als Zahlungsmittel in der Region. Und auch Karl der Grosse (748–814, der erste abendländische Kaiser des Mittelalters) kannte den hiesigen Rötel. Sein Nachfolger Ludwig der Deutsche vermachte seinen Töchtern im Kloster Fraumünster in Zürich im Jahr 853 Fischenzen (Fischereirechte) im Zugersee bei Cham sowie der Äbtissin des Gotteshauses jährlich 30 Rotten (Rötel) vom Ägerisee.

Der Rötel hat auch bei den nachfolgenden Generationen nichts von seiner Beliebtheit eingebüsst. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er lebend bis nach Zürich geliefert und sogar nach Paris exportiert. Dafür wurden die Fische in Fässer verfrachtet und mit Ross und Wagen transportiert.

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sank die Fangquote dann stark. Heute beträgt sie pro Jahr noch durchschnittlich 2000 Kilo. Alle zehn Jahre werden in Walchwil, der Hochburg des Rötels, die Laichplätze per Helikopter neu mit Kies präpariert. Der Name Zuger Rötel ist geschützt und darf nur für die Fische aus den Zuger Seen verwendet werden.

Eine limitierte Delikatesse

Wohl gerade, weil der Zuger Rötel nur limitiert vorhanden ist, geniesst er als Delikatesse einen besonderen Stellenwert. Dass der Rötel von Mitte November bis Mitte Dezember auf zahlreichen Tellern serviert werden kann, ist heute nur dank des grossen Efforts der Fischbrutanstalt in Walchwil und den Berufsfischern im Kanton Zug möglich. Der Zugersee ist eigentlich nicht mehr der ideale Lebensraum für den Saibling. Die Belastung durch Nährstoffe ist zu hoch, beziehungsweise der Sauerstoffgehalt in der Tiefe zu gering. Die Eier der Fische können sich dadurch nicht mehr auf natürliche Weise entwickeln.

Damit der Fortbestand gesichert ist, erlaubt der Kanton Zug den Berufsfischern mit einer Sonderbewilligung den sogenannten Laichfischfang. Die Fischer machen sich zunutze, dass beim Rötel die Laich- und Fangzeit zusammenfallen. Die fortpflanzungsfähigen Fische werden gefangen. Die Berufsfischer sind verpflichtet, den Laich für die Erbrütung in die kantonale Brutanstalt Walchwil zu bringen. Dort wird er dann befruchtet. Als Entschädigung dürfen die Fischer das Tier verwerten. Aus den Laicheiern schlüpfen Larven. Diese werden gefüttert, bis sie etwa vier bis fünf Zentimeter messen. Dann werden sie als sogenannte «Besatzfische» wieder in den See gesetzt. Rund 100'000 kleine Fische werden jedes Jahr in den See entlassen.

Eine hochoffizielle Angelegenheit

Die offizielle Freigabe des Fangs obliegt dem Vorsteher der Direktion des Innern, bei der die Fischerei angesiedelt ist. Voraussetzung für die Freigabe sind zwei Kriterien: Zum einen muss der Rötel einer kulinarischen Beurteilung standhalten, zum anderen muss sichergestellt sein, dass auf den Laichplätzen in Walchwil genügend Milchner (Männchen) und Rogner (Weibchen) da sind.

Erstaunlich hingegen ist, dass der Zuger Rötel sein einmaliges Fleischaroma nur während der Laichzeit aufweist. Aus welchen Gründen diese Geschmacksveränderung im Fleisch auftritt, können selbst Wissenschafter bis heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Mögliche Gründe sind die stagnierende Nahrungsaufnahme während der Laichzeit oder eine Veränderung des Hormonhaushalts. Interessant ist zudem, dass in anderen Landesteilen ausgesetzte Zuger Rötel diese Eigenschaft nicht mehr aufweisen.

Mit Unterstützung seitens des Amts für Wald und Wild, Direktion des Innern des Kantons Zug.