Flauschige Kaninchen und gackernde Hühner in Oberägeri In Oberägeri wurden während dreier Tage rund 1300 Kleintiere ausgestellt.

Züchter zeigen an der Schwyzer und Zuger Kantonalen Kleintierausstellung ihre Tiere. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 15. Dezember 2019)

Die weissen Zwergfuchskaninchen waren ein Hingucker. Sie haben ein weiches, flauschiges Fell und wiegen zwischen 1,25 und 1,4 Kilogramm. Sie haben ein hübsches Gesicht und blaue Augen. Der Rassensieger der diesjährigen Ausstellung gehört Dominik Iten. «Das Tier hat noch keinen Namen, aber seine Eltern heissen Molly und Findus», verriet er. Iten hatte als OK-Präsident mit seinen Helfern die Zuger und Schwyzer Kantonale Kleintierausstellung in der Mehrzweckanlage Maienmatt in Oberägeri auf die Beine gestellt, gleichzeitig amtet er als Präsident des Ornithologischen Vereins Oberägeri. Der Vater von drei Kindern züchtet und hält neben den Zwergfuchskaninchen auch Seidenhühner.

Die zwölfjährige Jungzüchterin Linda Hegglin aus Neuheim stellte ihre drei Lohkaninchen aus. Die schwarzen Tiere mit den lohfarbigen Abzeichen, welche es auch in der Grundfarbe Braun und Blau gibt, zählen ebenfalls zu den kleinen Rassen. Zusammen mit ihrem Grossvater betreibt sie dieses Hobby. Nicht ganz zufrieden waren die beiden mit der Bewertung. «Bei der Sichtung in Baar war das Punktetotal besser», bemerkte sie. Ihr Lieblingskaninchen, welches die züchterischen Anforderungen nicht erfüllen würde, habe sie zu Hause gelassen.

Armin Lüchinger aus Montlingen zeigt seinen «Weissen Riesen» an der Ausstellung. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 15. Dezember 2019)

Kleintierhaltung ist ein Kulturgut

Während die meisten Kaninchen sich nicht aus der Ruhe bringen liessen und einige gar in einem Tiefschlaf weilten, zeigten sich die Hühner von der aktiven Seite. Während die Hähne um die Wette schrien, liessen sich die Hennen nicht beirren und legten sogar Eier. Der Präsident des Welsumergeflügel Klubs Schweiz, Werner Muff, lobte die herausragende Legeleistung der Zwerg-Welsumer. Das kleine Huhn fresse im Gegensatz zu den grossen Kollegen einiges weniger, lege aber im Verhältnis dazu grosse Eier. Werner Muff sagte dazu: «Man sollte bei der Zucht auch auf die Eierleistung achten. In unserem Verein bewerten wir beides und vergeben einen Kombinationspreis.»

Die dreitägige Veranstaltung in Oberägeri stellte das Organisationskomitee vor eine Herausforderung. Nicht nur die Tiere mussten regelmässig mit Futter und Wasser versorgt werden, auch die Besucher kamen in der Festwirtschaft nicht zu kurz. Urs Weiss, Präsident Kleintiere Schweiz, lobte Dominik Iten und sein Team: «Man merkt, dass hier Leute am Werk sind, die Freude an den Tieren haben.» Bei der offiziellen Eröffnung vom Samstagabend bezeichnete er die Kleintierhaltung als Kulturgut, welches zur Biodiversität beitragen würde. «Die Menschen wären viel gestresster, wenn es die Kleintiere nicht gäbe», so seine Meinung. In der Tat hat das Verweilen bei den Tieren etwas Meditatives. Das artgerechte Halten und Züchten von Tieren muss jedoch gelernt sein. In einem Verein hat man die Möglichkeit, Kenntnisse auszutauschen und Kurse zu besuchen. An solchen Anlässen wie in Oberägeri haben die Züchter dann die Gelegenheit ihr mit viel Freude ausgeübtes Hobby einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.