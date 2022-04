Zuger Flüchtlingshelfer wünschen mehr Unterstützung vom Kanton

Ukraine-Krieg «Wir könnten Vollzeitjobs daraus machen»: Zuger Freiwillige werden überrannt – und wünschen sich mehr Unterstützung Sie bezahlen den Lebensunterhalt von ukrainischen Flüchtlingen aus eigener Tasche, unterstützen sie bei der Registrierung, sammeln Hilfsgüter und versuchen, auch mental für sie da zu sein: Zuger Freiwillige helfen, wo sie können. Und fühlen sich vom Kanton im Stich gelassen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Der ukrainische Geflüchtete Daniil W.* (rechts) kann nun im Lager der Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine» mit anpacken. Bild: PD

Es ist nach acht Uhr abends, als Simon von Wyls Telefon klingelt. Der Unterägerer hat Ende Februar mit fünf Freunden die Facebook-Gruppe «Zentralschweiz hilft der Ukraine» gegründet, die Hilfsgüter sammelt und sie ins Krisengebiet transportiert. Nun ist der 14. März, und Simon von Wyl erhält einen Anruf aus Zürich. Am Apparat ist eine Kollegin. Sie ruft von einer Empfangsstelle nahe dem Zürcher Hauptbahnhof an, an die sich geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer wenden können. Sie fänden keinen Unterschlupf für Daniil W.*, sagt die Kollegin zu Simon von Wyl. Ob er von einem Plätzchen in Zug wisse?

Sie besprechen sich kurz, dann legt der 29-Jährige auf und wählt die Nummer seiner Freundin. Die Entscheidung ist schnell gefällt: Sie nehmen Daniil W. bei sich auf. Er kann im Gästezimmer schlafen.

Noch keinen Status S erhalten

Da Daniil W. weder Deutsch noch Englisch spricht, unterstützt ihn Simon von Wyl bei der Anmeldung für den Status S. Wer aus der Ukraine in die Schweiz flüchtet, hat nämlich Anspruch auf einen S-Ausweis und damit unter anderem auf eine Unterkunft, medizinische Versorgung und Sozialhilfe. Das hat der Bundesrat am 11. März entschieden, am 12. März trat der Entscheid in Kraft. Am Tag nach Daniil W.s Ankunft ist dieser Entscheid erst seit einem Arbeitstag in Kraft.

Simon von Wyl. Bild: pd

Simon von Wyl ruft verschiedene gemeindliche und kantonale Ämter an und wendet sich an Politikerinnen und Politiker, zu denen er als Mitglied des Gemeindeführungsstabs Unterägeri einen Draht hat. Aber er kommt nicht weiter: Daniil W. und er werden von den Sozialen Diensten ans Migrationsamt verwiesen, dann weiter an die Hotline des Bundes und zurück zum kantonalen Sozialamt.

Solche «Telefonkreisläufe», wie Simon von Wyl sie nennt, wird es in den kommenden Tagen mehrere geben. Niemand scheint Auskunft geben zu können, wie Daniil W. zu seinem S-Ausweis oder zu Nothilfegeldern kommt.

Dann wird Simon von Wyl geraten, es beim Bundesasylzentrum in Zürich zu probieren. Als sich die beiden dort in die Warteschlange stellen, werden sie mit dem Hinweis nach Hause geschickt, Daniil W. könne sich online für einen Registrierungstermin anmelden.

Eine Woche nach der Onlineanmeldung gibt das Staatssekretariat für Migration (SEM) Daniil W. per Brief Bescheid, er habe sich erfolgreich für die Registrierung angemeldet. Das Anmeldeprozedere sähe dann vor, dass das SEM Daniil W. per E-Mail einen Termin angegeben würde, an dem er sich in einem der sechs Bundesasylzentren registrieren lassen könnte.

Auf einen solchen Termin wartet er bis heute vergebens. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels ist Daniil W. seit mehr als zwei Wochen in der Schweiz. Ohne Status S.

1000 Franken aus eigener Tasche

Jeder Mensch, der sich ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz befindet, hat ein Recht auf Nothilfe. Sie wird von den Gemeinden ausgerichtet, meist in Form von Obdach, Essen, Kleidung und medizinischer Versorgung.

Dass Daniil W. diese Unterstützung hätte beantragen können, davon wusste Simon von Wyl nichts, wie er sagt. «Als ich bei der Gemeinde angerufen habe, hiess es, wir sollen uns bei der Einwohnerkontrolle melden. Von Nothilfe war da keine Rede.»

Und auch auf der Website des Kantons Zug, die in den vergangenen zwei Wochen laufend mit Informationen für Geflüchtete und ihre Gastgeber ausgestattet wurde, steht bis Redaktionsschluss dieses Artikels nichts darüber.

Stattdessen hat Simon von Wyl den Aufenthalt von Daniil W. selber bezahlt. Rund 1000 Franken sind es mittlerweile – bei seiner Ankunft hatte W. nur einen Plastiksack dabei. Hinzu kommen zahlreiche Autofahrten und mentale Unterstützung, wie von Wyl sagt, der auch noch arbeitet und studiert. «Ich mache das grundsätzlich freiwillig, klar. Viel mehr mache ich es aber aus einem sozialen Gewissen heraus», sagt von Wyl. «Nichts zu tun, ist keine Option.»

«Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen»

Natalia Singer ist eine von über 60 Frauen, die sich freiwillig in der Hilfsgruppe «Zug helps UA Refugees» zusammengeschlossen haben. Die Frauen stammen alle aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. «Unserer mehrsprachigen Community ist es wichtig, den Geflüchteten zu zeigen, dass wir auf Seite der Ukraine stehen», sagt Singer.

Sie hat ihr Geburtsland Weissrussland um die Jahrtausendwende unter anderem aus politischen Gründen verlassen. Sie lebte und arbeitete mehrere Jahre in Deutschland und Genf, bis sie 2019 nach Zug gezogen ist. Heute ist sie 48 Jahre alt, hat einen Beruf und Familie und kümmert sich gemeinsam mit sechs anderen Frauen seit zwei Wochen um geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die Hilfe brauchen.

Natalia Singer. Bild: pd

Und das seien mehr, als sie stemmen können. «Wir sammeln Lebensmittel, Spielzeug und Kleider, dolmetschen für Flüchtlinge, übersetzen Texte, publizieren Hilferufe, helfen bei der Suche nach Gastfamilien und nehmen Fragen entgegen, auf die es noch keine Antworten gibt», sagt Singer.

«Wir koordinieren, organisieren, administrieren und recherchieren. Viele von uns könnten einen Vollzeitjob daraus machen.»

Die Frauen um Natalia Singer unterhalten ihre Facebook-Gruppe mit mittlerweile über 500 Mitgliedern, eine Whatsapp-Gruppe und einen Telegramkanal, in dem sich rund 150 Geflüchtete austauschen und organisieren können. Es erreichen sie Fragen zur Erwerbstätigkeit, Bankkonti oder Versicherungen, ebenso wie Fragen zu Geld, denn die ukrainische Währung Hrywnja lässt sich hierzulande nicht wechseln. «Wir wissen vieles nicht», sagt Singer. «Oftmals geben wir lieber keine Antwort, als etwas Falsches zu sagen.»

Zwar stellen die Behörden auf ihren Websites mehr Informationen und Übersetzungen bereit als noch vor zwei Wochen, sagt Natalia Singer. Das dauere aber jeweils zu lange. «Die Menschen kommen hierhin, komplett verloren und traumatisiert, oft nur mit einem kleinen Rucksack», sagt Singer. «Sie sind dringend auf externe Hilfe angewiesen.»

Am meisten sei Singer um Frauen besorgt, die mit oder ohne Kinder bei privaten Gastgebern unterkommen. Die Frauen sind oft auf sich allein gestellt, bis der Registrierungsprozess abgeschlossen ist. «Wir sehen da ein grosses Risikopotenzial, denn die Gastgeber werden nicht überprüft – und wir können das nicht machen, weil wir keine persönlichen Daten einfordern dürfen», sagt Singer. «Da würde uns ein offizielles Mandat vom Kanton Zug helfen, damit wir im öffentlichen Auftrag arbeiten könnten.»

Kanton Zug: Privates Engagement soll privat bleiben

Die Frauengruppe steht in Kontakt mit Simon von Wyl von «Zentralschweiz hilft der Ukraine» und weiteren privaten Hilfsgruppen. Sie wünschen sich Unterstützung vom Kanton Zug: eine zentrale Koordinationsstelle, wo die verschiedenen Aufgaben definiert und den Freiwilligen zugeteilt würden, sagt Singer. «Denn jetzt machen alle Hilfsgruppen alles. Das ist nicht effizient.»

Auf diesen Wunsch angesprochen, sagt der Zuger Direktor des Innern, Andreas Hostettler: «Unser Freiwilligenkoordinator sammelt die privaten Hilfsangebote mit dem Ziel, sie bei uns einzubinden.»

Direktor des Innern, Andreas Hostettler. Bild: pd

Um private Helferinnen und Helfer mit Geld oder offiziellen Mandaten im Sinne von Leistungsvereinbarungen auszustatten, sei der Kanton Zug gesetzlich nicht beauftragt. «Unser Auftrag lautet, Geflüchteten mit Status S, die uns vom Bund zugeteilt werden, einen Schlafplatz zu bieten. Das fordert uns wegen der Geschwindigkeit, in der das passieren muss, schon sehr.» Wenn Privatleute bei sich zu Hause Ukrainerinnen und Ukrainer ohne S-Ausweis aufnähmen oder sie anderweitig unterstützen, sei das privates Engagement. Und das solle privat bleiben.

«Das Engagement der Zivilbevölkerung ist in der aktuellen Situation sehr wichtig», sagt Hostettler. «Wir sind dankbar für die freiwilligen Helferinnen und Helfer.» Bei Fragen sei der Kanton Zug über die Website, die Ukraine-Hotline oder direkt beim kantonalen Sozialamt erreichbar, sagt Hostettler. «Wir versuchen, so gut als möglich Auskunft zu geben.»

*Name von der Redaktion geändert

