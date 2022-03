Flüchtlingskrise Bildungsdirektor rechnet mit 300 bis 500 zusätzlichen Schulkindern: Zuger Schulen bereiten sich auf ukrainische Flüchtlinge vor Um die Integration zu koordinieren, arbeiten Bildungsdirektion und gemeindliche Schulen zusammen. Man macht sich Gedanken um Aufnahme, Schulraum und Integration von möglicherweise traumatisierten Kindern. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 11.03.2022, 16.00 Uhr

Die gemeindlichen Schulen bereiten sich vor. Symbolbild: Werner Schelbert

Die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. So bezeichneten die Vereinten Nationen die ukrainische Flüchtlingssituation. Teilweise flüchteten Anfang März über 200'000 Menschen pro Tag aus der Ukraine. Darunter sind auch Kinder, welche im Zielland nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Bildung erhalten sollen. Die Zuger Schulen bereiten sich intensiv darauf vor, dass bald ukrainische Schüler und Schülerinnen, die geflüchtet sind, unterrichtet werden können. «Die Zusammenarbeit zwischen Bildungsdirektion und Schulleitungen ist eng. Wir sind nach Corona im Krisenmodus geblieben, was Zuständigkeiten und Austausch anbelangt», erklärt Bildungsdirektor Stephan Schleiss auf Anfrage.

Stephan Schleiss.

Die Situation beschreibt er als herausfordernd. Er sagt:

«Dass eine Krise durch die nächste abgelöst wird, ist eine belastende Situation.»

Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulpersonal waren und seien teilweise noch immer durch Corona stark gefordert. Die Zuger Schulen blieben bis auf den verordneten Lockdown im ersten Coronajahr immer geöffnet. «Jetzt geht es ungebremst weiter. Das Engagement ist riesig, aber die Schulen brauchen jetzt die Unterstützung von uns allen.»

Schulen stehen vor praktischen Fragen

Auf Arbeitsebene stehen Informationsbeschaffung und -verbreitung sowie Planungsarbeiten im Fokus der aktuellen Vorbereitungen, schildert der Bildungsdirektor. Dazu besteht eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe Ukraine, wo auch die Schulen vertreten sind. «Die Bildungsdirektion will die Schulen auf Führungsebene rasch entlasten. Auch dazu tauschen wir uns mit den Schulen aus», so Schleiss.

Auf Stufe Schulen stellen sich praktische Fragen, von der Anmeldung, der Aufnahme, der Ausstattung, dem Schulraum und der Beschulung: «Bis hin zur Frage, wie wir mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen umgehen können.» Mit der Sprache und Kultur vertraute Gewährsleute seien dabei wichtig. Im Moment helfen sie dabei, dass man sich ein erstes Bild vom ukrainischen Schulsystem machen kann. Schleiss: «Wir beziehen sie auf jeden Fall in unsere weitere Planung ein.»

Möglich ist Integration in bestehende Klassen

Darüber, wie die geflüchteten Kinder integriert werden, machen sich auch die gemeindlichen Schulen Gedanken. Peter Meier, Präsident der kantonalen Rektorenkonferenz, erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich in eigentlichen Deutsch-als-Zweitsprache-Klassen unterrichtet oder integriert in die bestehenden Klassen werden können. Meier führt aus: «Je nach Grösse der Gemeinde und der Anzahl der zu schulenden Kinder und Jugendlichen kommt die eine oder andere Variante, eventuell eine Mischform, zur Umsetzung.»

Paul Stalder, Rektor in Baar, sagt: «Die Schulen Baar sind zurzeit in der Abklärungsphase, in welcher Form die Schülerinnen und Schüler integriert werden können. Dies ist abhängig von der Anzahl der Kinder, wie aber auch von den Ressourcen wie Personal und Räume.» Die Zuger Stadträtin Vroni Straub sagt zu den Vorbereitungen:

«Es ist wichtig, dass die Kinder bald in die Schule gehen können. Wir bereiten uns in der Stadt Zug darauf vor, indem wir freien Schulraum und auch mögliche Lehrpersonen rekrutieren.»

Vroni Straub.

Es sei der Stadt Zug wichtig, dass die Kinder schnell einen geregelten Alltag hätten.

Ob neben den schulischen auch mehr schulergänzende Angebote nötig seien, könne man noch nicht abschätzen, sagt Peter Meier. Aber natürlich würden sich die Gemeinden überlegen, wie eine erhöhte Nachfrage zu bewältigen sei.

«Schule ist wichtig, aber nicht das erste Problem»

Wie die Ausgestaltung genau aussieht, ist noch offen, das kann auch variieren, je nachdem, wie viele Flüchtlinge nach Zug kommen. Rechnet man mit 1000, könnte gemäss Schleiss ein Drittel bis zur Hälfte im schulpflichtigen Alter sein. Zum Vergleich: Im Kanton Zug sind 12’000 Kinder im schulpflichtigen Alter und zurzeit gibt es 600 Schulklassen.

«Schule ist wichtig, aber nicht das erste Problem. Zuerst müssen die Flüchtlinge ankommen und ein Dach über dem Kopf haben.» Wo das im Kanton sein wird, wisse man noch nicht. Die Direktion des Innern evaluiert das gerade mit einer Arbeitsgruppe. Sobald dies geregelt sei, würde man schauen, wer diese Kinder und Jugendlichen wo und wie beschulen kann. «In meinen Augen müssen wir so flexibel wie möglich bleiben. Wo Zusammenarbeit möglich oder Unterstützung nötig ist, machen das der Kanton und die Gemeinden», betont der Bildungsdirektor.

