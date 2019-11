In Cham wurden drei Boote stark beschädigt, weil sie durch den Föhnsturm von den Bojen losgerissen wurden. Derweil wirbelte auch eine mobile WC-Anlage herum.

Föhnsturm beschädigt drei Boote im Zugersee

Der Föhnsturm führte zu Schäden an zwei Motorbooten. (Bild: PD)

(jus) Der Föhnsturm bescherte der Polizei des Kantons Zug und verschiedenen Feuerwehren am Samstag, 23. November, zusätzliche Arbeit. Beim Strandbad Cham rissen sich zwei Motor- sowie ein Segelboot von den Bojen los und prallten gegen die Ufermauer und Steine, teilen die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit. Die stark beschädigten Boote konnten durch die Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) geborgen und am Ufer festgemacht werden.

Blick auf ein Segelboot im Zugersee. (Bild: PD)

Zudem geriet vor dem Hafen Zug ein Sportruderboot in Not, was ebenfalls einen Einsatz des Seerettungsdienstes zur Folge hatte. Die Sportler, vier junge Männer, konnten jedoch mitsamt dem Boot selbständig das Ufer erreichen.

Am Samstag sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zahlreiche weitere Notrufe eingegangen. Hauptsächlich handelt es sich um Meldungen über umgestürzte Bäume und Bauabschrankungen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zudem wurden Reklametafeln, Ziegelsteine sowie eine mobile WC-Anlage herumgewirbelt. Personen wurden keine verletzt.