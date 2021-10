Food Waste Lebensmittelverschwendung wird auch in Oberägeri der Kampf angesagt Seit kurzem steht ein für alle öffentlich zugänglicher Kühlschrank mitten im Dorf. 21.10.2021, 15.30 Uhr

Gemeinderat Marcel Güntert und Yvonne Rogenmoser vor dem Kühlschrankhäuschen beim Co-Working Space. Bild: Gemeinde Oberägeri/PD

Der Kühlschrank ist prall gefüllt – man isst spontan bei Freunden oder hat grad Lust auf Pizza und schon häufen sich die Esswaren an, wandern zuhinterst in den Kühlschrank und schliesslich im Abfall. Hier kommt nun Madame Frigo ins Spiel. Um dem Food Waste Einhalt zu gebieten, stehen bereits in viele Schweizer Gemeinden öffentlich zugängliche Kühlschränke, die von Freiwilligen betrieben werden. Seit kurzem steht auch einer in Oberägeri, genauer beim Co-Working Space Küfergasse