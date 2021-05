FORSCHUNGSPROJEKT Sozialhilfeempfänger sollen ihre Daten selbst verwalten können Dozenten und Studenten der Hochschule Luzern untersuchten unter Mitwirkung des Sozialamts Zug die Möglichkeit einer Blockchain im Sozialbereich. Ein Bericht der Hochschule zeigt zwiespältige Ergebnisse auf. Cornelia Bisch 05.05.2021, 16.15 Uhr

Wer Sozialhilfe bezieht, überträgt dem Sozialamt eine Vollmacht über seine privaten Daten und verliert damit die Hoheit darüber. «Datenschützer kritisieren dieses Verfahren zwar immer wieder, gleichzeitig wäre es für das Personal auf den Sozialämtern aber zu aufwendig, Klientinnen und Klienten jedes Mal um Erlaubnis zu fragen, bevor sie deren Daten an Dritte weitergeben», wird Marc Zimmermann, Dozent beim Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern, in einer Medienmitteilung zitiert.

Das Forschungsprojekt «Social Blockchain» der Hochschule Luzern setzt hier mit einem Lösungsversuch an. Gemeinsam mit Informatikprofessor Tim Weingärtner, vier Studierenden und dem Sozialamt Zug untersuchte Zimmermann die Einsatzmöglichkeiten der Technologie im Sozialbereich. Das System Blockchain, so das Projektfazit, könnte die Datenverwaltung nicht nur stark vereinfachen, sondern Sozialhilfebezügern auch die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben. In einer Mitteilung heisst es:

«Eine Blockchain besteht aus einer dezentralen Datenbank. Alle daran beteiligten Parteien erhalten eine verschlüsselte Kopie dieser Datenbank, wobei sie nur Zugriff auf für sie freigegebene Bereiche haben.»

Versuche jemand, sich unerlaubt Zutritt zu den Daten zu verschaffen oder diese zu manipulieren, würden die anderen Parteien automatisch alarmiert werden.

Die Auswertung des Forschungsprojekts zeigt, dass die Abläufe innerhalb der Sozialämter mit einer Blockchain erheblich erleichtert werden könnten. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. Dezember 2019)

Vereinfachung der Abläufe durch eine App

Unter der Leitung Weingärtners programmierten Studierende der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Luzern den Prototyp einer App, mit der die Klientinnen und Klienten des Zuger Sozialamts ihr Dossier verwalten konnten.

«Wie sich zeigte, ist dies technologisch machbar und sinnvoll», resümiert Weingärtner. «Heute sind die Abläufe auf den Sozialämtern oft langwierig und mühsam. Es ist viel Kommunikation nötig und diverse vertrauliche Dokumente, beispielsweise Arztzeugnisse, gehen durch die Hände verschiedenster Leute, bevor sie bei der Zielperson ankommen.» Das sei nicht nur bezüglich des Datenschutzes problematisch, sondern schlicht nicht effizient.

«Mit einer Blockchain gelangen diese Dokumente direkt an die Zielperson. Damit werden die Abläufe deutlich vereinfacht.»

Ausserdem wisse der Klient genau, welche Daten von welcher Person genutzt würden. «Heute hingegen gibt er dem Sozialamt eine Generalvollmacht und hat keine Übersicht darüber, wohin seine Daten gelangen.»

Mit der Übergabe einer Generalvollmacht des Klienten an seinen Betreuer des Sozialamts entstehe andererseits ein wertvolles Vertrauensverhältnis, das sich mit der Blockchain-Technologie verändere, fährt Weingärtner fort. Der Klient vertraue seine Dokumente einer Maschine oder einem Algorithmus an statt dem Sozialarbeiter. «Da passiert viel auf der menschlichen Ebene. Die Kommunikation mit dem Sozialarbeiter und das Vertrauensverhältnis zu ihm gehen bis zu einem gewissen Grad verloren.»

Mangelnde Kenntnisse und Disziplin

Es zeigte sich bei der praktischen Anwendung, dass sowohl Klientinnen und Klienten als auch das Personal des Sozialamts überfordert waren mit der Umsetzung der neuen Technologie. Weingärtner erklärt:

«Viele Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger haben überhaupt keinen Zugang zu Smartphone oder Computer.»

Selbst wenn, fehlten ihnen oft die technischen Fähigkeiten und die Disziplin, um ihr Dossier selbst zu verwalten. Auch Sozialarbeiter seien oft nicht genügend versiert im Umgang mit digitalen Technologien, um ihre Klientel bei deren Benutzung zu unterstützen. Hier könnten Weiterbildungen Abhilfe schaffen.

«Neben den technischen Herausforderungen ist aber auch die Eigenverantwortung jedes einzelnen Klienten deutlich höher.» Diese müssten ihre Dossiers engmaschig prüfen und betreuen, aufpassen, dass ihre Dokumente zur richtigen Zeit an die richtige Person überwiesen werden. «Für jemanden, der aus einer bildungsfernen Schicht kommt, ist es schwierig, damit umzugehen.»

Datenschutz wird künftig noch wichtiger

Datenschutz sei ein grosses Thema, ist Weingärtner überzeugt. «Die Sensibilisierung dafür wird in den nächsten Jahren noch zunehmen.» Sollten einmal aus datenschützerischen Gründen keine Generalvollmachten mehr ausgestellt werden können, hätten die Sozialämter ein grosses Problem. «Dann müssen deren Mitarbeiter für jeden Weg und jedes Dokument das Einverständnis des Klienten einholen, was einen gewaltigen Aufwand bedeutet.» Die Einrichtung einer zentralen Datenbank sei wegen des föderalistischen Systems, geschweige denn aus sicherheitstechnischen Überlegungen in der Schweiz undenkbar. «Darin liegt eben der grosse Vorteil der Blockchain. Hier bleiben die Daten bei den einzelnen Personen. Wenn deren Geräte gestohlen werden, dann hat der Einzelne ein Problem, aber nicht die ganze Schweiz.»