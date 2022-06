Baar Christian H. Hildebrand begeistert mit seinen Porträtbildern: «Ich versuche, die Menschen so authentisch zu zeigen, wie sie sind» Der 58-Jährige gewann für ein Selbstporträt Bronze beim International Colour Art Photo Award. Monika Wegmann Jetzt kommentieren 22.06.2022, 13.33 Uhr

Für die Aufnahme von Sängerin Marla Glen gewann Hildebrand Gold. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Noch immer findet Christian H. Hildebrand es eine riesige Ehre, dass er erneut eine grosse Anerkennung erhalten hat: Am Color Art Photo International Award 2022 erzielte er trotz internationaler Konkurrenz und einer hochkarätigen Fachjury den dritten Rang für sein schwarz-weisses Selbstporträt. Schon im letzten Jahr hatte der Baarer am gleichen Wettbewerb mit einem Porträt der Sängerin Marla Glenn Gold geholt.

«Was für ein Einstand, denn meine Partnerin Zaboo und ich sind erst seit 2020 Mitglieder der Vereinigung», sagt Christian H. Hildebrand in seinem Studio in Allenwinden. Bei verschiedenen weltweiten Wettbewerben hat er bereits mehrmals vordere Ränge belegt. Einige Diplome am Deckenbalken erinnern daran. Er sagt:

Der Fotograf in einer Porträtaufnahme. Bild: Zaboo

«Reich wird man davon nicht. Aber es ist schön, wenn ich anderen mit meiner Arbeit Freude bereiten kann. Auch aus Fachkreisen habe ich positive Reaktionen erhalten.»

Menschen so authentisch wie möglich zeigen

Gerne zeigt er die neue erfolgreiche Fotoarbeit. Das Selbstporträt sei spontan entstanden, als er einen Laden mit einer Glasfassade betreten wollte und in diesem Moment die Spiegeleffekte, die ihn doppelt erscheinen lassen, und die speziellen Lichtverhältnisse erkannte. Damit das Bild zeitlich eingeordnet werden konnte, habe er so lange gewartet, bis hinter ihm jemand mit einer Hygienemaske vorbeilief.

Die Spiegeleffekte in diesem Laden haben Christian Herbert Hildebrand zu dieser preisgekrönten Selbstaufnahme veranlasst. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Stolz sagt er: «Das Bild ist keine Fotomontage. Grundsätzlich versuche ich in der Fotografie, die Menschen so authentisch zu zeigen, wie sie sind. Das sind immer spannende Aufträge.» Selbst bekannte Leute seien überrascht, wenn man sie einmal anders darstelle. Schon beim Ankommen erfasse er das Wesen einer Person. «Manche sind baff, wenn sie nachher das Ergebnis sehen.»

Von klein auf begeistert

Das Fotografieren fasziniert den heute 58-jährigen Christian H. Hildebrand seit der Kindheit. Der Vater hatte fotografiert, aber nie die Kamera aus der Hand gegeben. «Mit 17 habe ich im Sommer gearbeitet und meine erste Kamera gekauft.»

Die Spiegelreflexkamera habe er immer dabei gehabt und alles abgelichtet. Nach der von den Eltern empfohlenen Ausbildung als Sekundarlehrer habe ihm der spätere Wechsel in die Computerbranche beim Aufbau des Studios und dem Unterrichten der Fotografie sehr geholfen.

Vielseitiges Interesse

Und der Baarer ergänzt: «Seit 2006 bin ich selbstständig, die Firmengründung erfolgte 2008.» Seit 2012 arbeitet er auch für unsere Zeitung. Heute ist er schwerpunktmässig mit Porträts, Events, Architektur und Firmenreportagen beschäftigt. «Der Mensch und seine Umwelt interessieren mich sehr, obwohl mir nicht mehr viel Zeit für das freie Schaffen bleibt.»

Nun freut er sich auf das Genuss-Film-Festival im Herbst: Christian H. Hildebrand und Zaboo wurden als einer der fünf Ausstellenden eingeladen.

