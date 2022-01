Leserbrief Fragen im Zusammenhang mit der Feuerwehr in Neuheim «Kommandowechsel nach Querelen», Zuger Zeitung vom 14. Januar 25.01.2022, 15.05 Uhr

Die Neuheimer Feuerwehr war «stets einsatzbereit» war im Artikel zu lesen. Davon durfte die Bevölkerung bis dahin auch ausgehen, da weder Probleme noch der Rücktritt des Kommandanten öffentlich kommuniziert wurden.

Zuerst aber gilt es allen Frauen und Männern, die sich in unserer Feuerwehr engagieren, einen grossen Dank auszusprechen für ihren grossen Einsatz, den sie für unsere Sicherheit an 365 Tagen im Jahr quasi auf sofortigen Abruf leisten. Dies tun sie mitunter auch unter Gefährdung ihrer Gesundheit mit vollem Einsatz. Es ist unabdingbar, dass sie sich in brenzligen Situationen auf ihre Kollegen und Kolleginnen verlassen können.

Gerade weil die Arbeit dieser Menschen in Notsituationen derart wichtig und auch nicht ungefährlich ist, hat mich der Artikel, in dem über die Unzufriedenheit zumindest eines Teils der Mannschaft mit dem Kommandanten berichtet wurde, doch ziemlich beunruhigt. Da war von einer mehrteiligen Mediation und Austritten die Rede. Gutes Teamwork ist unter solchen Voraussetzungen schwierig. Ich kenne das aus meiner Feuerwehrzeit, die zwar lange her ist, aber das Zwischenmenschliche funktioniert immer noch gleich (oder eben nicht).

Der Leser wurde aber mit der Aussage des zuständigen Gemeinderates beruhigt, dass man die Situation geklärt habe. Der Kommandant habe vor kurzem die Feuerwehr verlassen und es sei ein neuer Kommandant sowie zwei Vize «auf Bewährung» eingesetzt worden. Klar ist, dass auch die beste Mannschaft eine Führung braucht die fähig ist, im Ernstfall schnell und kompetent zu entscheiden und die das Vertrauen aller Feuerwehrleute geniesst.

In Anbetracht der aktuellen Kommunikation muss jedoch die Frage offen bleiben, ob das auf die oberste Führung zutrifft. Der Kommandant, der mit seiner Art angeblich die Mannschaft überforderte, ist weg. Wenn man nun den erwähnten Zeitungsbericht der auf der Neuheimer Website veröffentlichten Richtigstellung gegenüberstellt, scheint aber eine Überforderung weiter zu bestehen.

In der erwähnten Richtigstellung ist zu lesen, dass die Kernaussage des Artikels betreffend Nachfolge nicht korrekt sei. Der Gemeinderat, der nach Reglement zuständig ist, habe diese personelle Änderung nicht beschlossen. Die Feuerwehr habe demzufolge keinen Kommandanten, diese Funktion werde aktuell von den Vizekommandanten wahrgenommen.

Da fragt man sich als Bürger, wie denn solch eine Falschinformation zu Stande kommen kann. Schliesslich hat die «Zuger Zeitung» mit dem zuständigen politischen Chef, der mehrfach in dem Artikel zitiert wird, gesprochen, und dieser müsste ja eigentlich wissen, was Sache ist.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser unbefriedigende Zustand baldmöglichst geklärt wird und sich die Feuerwehr als motiviertes Team wieder auf ihre wichtigen Aufgaben konzentrieren kann. Sodass wir Neuheimer und Neuheimerinnen ruhig schlafen können in der Gewissheit, eine kompetente und motivierte Feuerwehr im Dorf zu haben.

Emil Schweizer, Präsident SVP Neuheim, Neuheim