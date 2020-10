Zuger ALG hat Fragen zur Velobahn Das Bundesamt für Strassen (Astra) denkt über eine mögliche Velobahn im Kanton Zug nach. Diese soll neben der Autobahn zwischen Baar und Steinhausen verlaufen. Dazu hat die ALG Fragen an den Regierungsrat. 27.10.2020, 14.18 Uhr

(haz) Die Fraktion Alternative-die Grünen (ALG) möchte in einer Interpellation vom Regierungsrat wissen, seit wann er Kenntnis von dem Ansinnen des Astra hatte. Denn weder in der Kantonsratssitzung vom 28. Mai, in der über eine Richtplananpassung – inklusive Veloweg zwischen Baar und Steinhausen – diskutiert wurde noch im Vorfeld der Beratung wurde über die Pläne des Astra informiert.