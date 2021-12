Vereine&Verbände Frauen sind unschlagbar Bereits zum vierten Mal hat ein Anlass zu «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» stattgefunden. Für die Fra-Z: Jeannette Simeon-Dubach 03.12.2021, 17.12 Uhr

Die Lichterkette gehört zur Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*» Bild: PD

Am Sonntag, 28. November 2021 erwärmten trotz kaltem und nieseligem Wetter an der Seepromenade rund 1000 Lichttüten die Dunkelheit. Frau Regierungsrätin Silvia Thalmann stellt in ihrer Ansprache direkten Fragen zum Thema ans Publikum. Stadtrat Urs Raschle gratuliert zum Engagement, ein schwieriges Thema ins Licht und damit in die Diskussion zu zerren und verbleibt mit dem Wunsch: «Möge dieses Licht weit ausstrahlen und betroffenen Frauen Kraft, Zuversicht und Hoffnung geben.»

Kurzinformationen sowie Angaben zu Kontaktstellen wurden mit einer Süssigkeit unter dem Publikum verteilt. Wichtig ist, dass betroffene Frauen und Mädchen merken, dass sie nicht alleine sind, dass es Schutzräume, eine Solidarität und eine Öffentlichkeit gibt. Durch die beteiligten Organisationen wurden Frauen und Männer aus allen Kulturen eingebunden. Das Einrichten und Anzünden der Lichterkette ist schon Teil der Gewaltprävention. Aus Rückmeldungen ist bekannt, dass Betroffene hingegangen sind, Licht getankt und die Botschaft mitgenommen haben: Ich bin nicht alleine, es gibt immer einen Ausweg aus häuslicher Gewalt.

Prävention ist ein wichtiger Pfeiler

Prävention muss den Kreislauf der häuslichen Gewalt unterbrechen. Das ist möglich, wenn Ressourcen angesprochen werden. Pallas hat darum am Samstag, 27. November, mit dem Workshop «Starke Mütter – starke Töchter» einen Schnupperkurs für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen mit ihren 12- bis 18-jährigen Töchtern angeboten.

Die Lichterkette gehört zur Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen*», das diesjährige Fokusthema ist sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt an Frauen hat epidemische Ausmasse. Mindestens jeder zweiten Frau in der Schweiz wird solche angetan. Sexualisierte Gewalt wird in allen gesellschaftlichen Schichten verübt und findet an den unterschiedlichsten Orten und in verschiedensten Konstellationen statt: zuHause, in Paarbeziehungen, in Familien, am Arbeitsort, in der Schule oder Ausbildung, im öffentlichen Raum und im Internet. Sexualisierte Gewalt kennt viele Formen. Die Definitionsmacht liegt bei der betroffenen Person: Um sexualisierte Gewalt handelt es sich immer dann, wenn diese es so empfindet. Das Spektrum an Gewaltformen reicht von unerwünschten Berührungen über verbale Belästigung bis hin zu Vergewaltigung.

Hinweis

Unterstützung für Betroffene:

Polizei: Notruf-Telefon 117

eff-zett Opferberatung Zug Tel: 0417252650

Herberge für Frauen Telefon: 0417277686

Triangel Telefon 0417288080

haeusliche-gewalt-nein.ch