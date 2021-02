Leserbrief Frauen-Testrecht «Zweimal pro Woche Tests in 260 Klassen», Ausgabe vom 5. Februar 05.02.2021, 15.27 Uhr

Tatsächlich haben wir zurzeit andere gesellschaftliche Probleme als die Gleichstellung der Geschlechter. Obwohl diese Tage voll sind, zur Feier des Frauenstimmrechts beschäftigt uns die Volksgesundheit, wo sich die Viren nicht um Geschlecht oder Herkunft scheren. Trotzdem mutet es seltsam an, dass nach den Winterferien an Zuger Schulen die Buben und Männer zum Massentest dürfen oder müssen, während Frauen und Mädchen an der Schule nicht existieren, oder dem generischen Maskulin auch im Jahr 2021 zum Opfer gefallen sind. Immerhin spricht der Bildungsdirektor von Personen, sind also doch noch einige mitgemeint. Für die Redaktion der «Zuger Zeitung» allerdings funktioniert Schule wohl noch immer geschlechtergetrennt. Gute alte Zeit? Kein Grund zum Feiern.