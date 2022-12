Vereine/ Verbände Frauen unterstützen Frauen In Zusammenarbeit mit der Pallas Organisation unterstützt der Frauen-Serviceclub Soroptimist International Zug. 21.12.2022, 17.37 Uhr

Für den Frauen-Serviceclub Soroptimist International, der sich für die Rechte der Frau ein-setzt, ist die Verhinderung von jeglicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein wichtiges Anliegen. Zusammen mit der Pallas Organisation, wollen sie bei der Gewalt-Prävention ansetzen. Hierfür finanzierte der SI Club Zug Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen der Oberstufe an den Zuger Schulen.

In den letzten zwei Jahren konnten diese Kurse an 10 Schulen erfolgreich durchgeführt werden, das rund 180 Mädchen ihr Selbstvertrauen gestärkt hat.

Selbstwirksamkeit und im Selbstvertrauen stärken

Unter der fachkundigen und professionellen Leitung von Karin Vonwil lernten die Mädchen Gefahren zu erkennen, sich erfolgreich zu behaupten, Grenzen zu setzen sowie sich angemessen zur Wehr zu setzen. Das Ziel von Pallas ist, alle Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit und im Selbstvertrauen zu stärken, so dass sie gar nicht erst in bedrohliche Situationen kommen.

Mit einem sicheren und selbstbewussten Auftreten, einer klaren Kommunikation und der Erlaubnis, eigene Grenzen zu setzen, ist es für die Jugendlichen möglich, Konflikten konstruktiv zu begegnen und mögliche Übergriffe frühzeitig zu verhindern. Falls es trotzdem zu schwierigen Situationen kommt, fördert und lehrt Pallas aktiv die Fähigkeit, sich physisch selbst zu behaupten und im Notfall zu verteidigen.

6000 Franken für die Pallas

Mit ihrem pädagogischen Hintergrund sowie ihrer Erfahrung aus dem Kampfsport verstand es Karin Vonwil bestens, die Mädchen für den Kurs zu begeistern. So gehörte auch das kräftige und laute Schreien dazu.

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Kurse durften die Projektinitiantin Beatrix Küng-Etter und die Präsidentin Judith Döll anlässlich der Weihnachtsfeier einen Scheck über 6000 Franken an Karin Von wil von der Pallas Organisation übergeben. Soroptimist International (SI) ist die weltweit grösste Service-Organisation berufstätiger Frauen mit über 3000 Clubs und mehr als 75000 Mitgliedern in 122 Ländern. In der Schweiz engagieren sich rund 1900 Mitglieder in 61 Clubs für Projekte, um die Stellung der Frau und Mädchen zu verbessern.

Für die Soroptimist International Club Zug: Judith Döll