Vereine&Verbände - Scheckübergabe des Zug International Women’s Club

Scheckübergabe des Zug International Women's Club Die Repräsentantinnen haben dem FRW Interkultureller Dialog eine Spende überreicht. Für ZIWC: Andrea Wörrlein 20.04.2022, 15.59 Uhr

Markus Burri, (links) Präsident des FRW Interkultureller Dialog, und rechts Eva Wimmer, die Gründerin des Vereins, bei der Scheckübergabe mit Vertreterinnen des ZIWC. Bild: PD

Am 5. April fand der Jahresapéro des FRW Interkultureller Dialog – eine Aktivgruppe der Zivilgesellschaft – in der St.-Johannes-Kirche in Zug statt. Zu diesem Anlass überreichten Repräsentantinnen des Zug International Women’s Club (ZIWC) einen Check in Höhe von 2857 Franken als Spende. Ausserdem unterstützte der ZIWC die Organisation mit Sachgaben in Form von Nähmaschinen und Stoffen, Schreibmaterial und anderen Waren.