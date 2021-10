Zwei Zuger Politikerinnen im Frauenparlament

Frauenrechte Zwei bürgerliche Zuger Politikerinnen machen sich in Bern für Frauenanliegen stark Die Hünenberger Gemeinderätin Claudia Benninger (FDP) und die Kantonsrätin Laura Dittli (Die Mitte) nehmen am 29. und 30. Oktober an der zweiten Frauensession im Nationalratssaal teil. Nach zweitägiger Diskussion der dringlichsten Anliegen und Anträge überreichen die 246 Teilnehmerinnen dem Parlament und dem Bundesrat ihre konkreten Forderungen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Zugerinnen Claudia Benninger (links) und Laura Dittli (hier in Dittlis Büro in einer Anwaltskanzlei) wollen die Frauenpolitik aktiv mitgestalten und nehmen deshalb am 29. und 30. Oktober an der Frauensession der Alliance F in Bern teil. Bild: Maria Schmid (Baar, 18. Oktober 2021)

Bis heute stellen Frauen in fast allen politischen Entscheidungsgremien eine Minderheit dar. Die Schweiz ringe weiterhin «um tatsächliche Gleichstellung in Wirtschaft und Gesellschaft», findet Alliance F, der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen. Deshalb organisiert er gemeinsam mit den Evangelischen Frauen Schweiz (EFS), dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV), dem Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen (SGF), dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SKF) und der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (EKF) am 29. und 30. Oktober 2021 eine Frauensession im Nationalratssaal in Bern. Mit dabei sind zwei Zuger Frauen.

Wahlvorgang der Frauensession (tn) 20 Sitze im Nationalrat an der Frauensession Ende Oktober gingen an Zentralschweizerinnen. Bei der Verteilung der Sitze wurde die Bevölkerungszahl der Regionen sowie die Anzahl Kandidaturen zu gleichen Teilen gewichtet, um möglichst ausgeglichene Wahlchancen für jede Kandidierende wie auch eine hohe Repräsentativität zu gewährleisten, heisst es dazu von der Alliance F. In den Regionen, wo der «Listenplatz» (alphabetische Reihenfolge) einen signifikanten Einfluss auf die Wahlergebnisse hatte, wurde dieser Einfluss mit statistischen Methoden korrigiert.

Zweck der Frauensession ist, dass 246 intern gewählte Frauen aus allen Regionen der Schweiz während zweier Tage im Nationalratssaal Platz nehmen, ihre dringlichsten Anliegen diskutieren und Anträge aus eigens gebildeten Kommissionen behandeln. Zum Schluss überreichen sie Parlament und Bundesrat ihre konkreten Forderungen. Damit kommt die Frauensession «einer echten Parlamentssitzung so nahe wie nur möglich» – genauso bindend sollen auch die Resultate sein, heisst es auf der Website von Alliance F.

Bürgerliche Meinung soll an der Frauensession vertreten werden

Unter den 246 gewählten Frauen an der Session werden auch die Hünenberger Gemeinderätin Claudia Benninger (FDP die LI) und Kantonsrätin sowie Präsidentin der Mitte Kanton Zug Laura Dittli sein. «Als Politikerinnen ist uns das Engagement der Frauen in der Politik sehr wichtig. Mit der Teilnahme an der Session können wir einen Beitrag dazu leisten», sagt die 30-jährige Dittli. Es sei eine einmalige Gelegenheit, auf nationaler Ebene mitzuwirken und Bundeshausluft zu schnuppern. «Wir finden es wichtig, dass auch die bürgerliche Meinung an der Session vertreten wird. Es ist zudem eine gute Möglichkeit, das persönliche Netzwerk zu pflegen und zu erweitern», fügt die 51-jährige Benninger hinzu.

Ebenfalls sei es eine gute und einmalige Gelegenheit, direkt auf Anliegen der Frauen auf nationaler Ebene aufmerksam zu machen, finden die beiden Politikerinnen. Dittli sagt dazu:

«Wir erhoffen uns, dass wichtige Frauen-Anliegen mehr Resonanz bekommen und im besten Fall auch weiterverfolgt werden. Wir freuen uns auf viele spannende Begegnungen und einen guten Austausch mit anderen Politikerinnen.»

Chancen- und Lohngleichheit sind wichtige Anliegen

Insgesamt acht Kommissionen für Themen wie Landwirtschaft, Anerkennung Freiwilligen und Care-Arbeit oder sexuelle Gesundheit sowie Gendermedizin haben sich hinsichtlich der Frauensession gebildet. Sie werden ihre Anträge vorbringen. Für die beiden Zugerinnen sind die wichtigsten Vorlagen hierbei: Chancengleichheit im Erwerbsleben, Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft und die Schaffung eines Bundesamtes für Gleichstellung und Familie «Dass MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) bei Frauen beliebter werden und sich mehr Frauen für dieses Studium entscheiden finden wir wichtig. Dies sollte jedoch nicht über Quoten gesteuert werden, sondern indem frauenspezifisches Marketing durch die Unis betrieben wird», ergänzt Benninger.

1991 fand die erste Frauensession statt. Bis 1996 organisierten die Frauenverbände regelmässig grosse Kongresse, an denen Frauen Parolen fassten und ihre Bedürfnisse äusserten. Die Themen waren damals gar nicht so anders als heute: Bereits 1921 in Genf war die Lohngleichheit von Frau und Mann traktandiert, wird auf der Website von Alliance F aufgeführt.

Auch Männer sollen mehr Chancen auf Teilzeitpensen bekommen

«In den letzten Jahren hat sich doch einiges bei der Gleichstellung verändert und verbessert. Es ist insbesondere für Frauen bedeutend einfacher geworden, im Teilzeitpensum zu arbeiten. Frau Benninger musste vor 24 Jahren noch dafür kämpfen und heute ist dies normal», erklärt Dittli. Hingegen gebe es noch viel zu wenig Möglichkeiten für Männer, ihr Pensum zu Gunsten der Kinderbetreuung zu reduzieren, zeigen sich die beiden Frauen überzeugt. «Der Fachkräftemangel kann nur behoben werden, wenn auch die Frauen zurück in den Beruf kehren oder mit einem höheren Pensum im Beruf bleiben können. Wenn auch Väter Teilzeit arbeiten, erhalten Mütter mehr Freiraum, um sich auch beruflich zu entwickeln», betont Benninger.

Auch im Bereich Kinderbetreuungsmöglichkeiten sehen beide noch grosses Potenzial. «Diese systemrelevante Branche steht unter grossem finanziellem Druck. Hier müssen Lösungen gefunden werden, damit die Finanzierung einer qualitativ hochstehenden Betreuungsinfrastruktur mit gut ausgebildetem Personal gesichert werden kann», ist sich Dittli sicher. Nicht zuletzt sind sich die beiden ebenfalls einig, dass Beruf, Kinder und Politik unter einen Hut zu bringen herausfordernd ist. «Es gibt nach wie vor zu wenig Frauen in der Politik. Das hat zur Folge, dass frauenspezifische Themen unten auf der Agenda stehen. Auch hier sehen wir grosses Potenzial», sagt die dreifache Mutter Benninger.

