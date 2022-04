Leserbrief Freiheit für die Vögel Gedanken zu den Zuger Vogelvolieren und dem Rehgehege 12.04.2022, 13.32 Uhr

Jonathan hat Mut, und er liebt die Freiheit. Er ist waghalsig, erprobt sich an Sturzflügen und überschreitet Geschwindigkeitslimiten. Jonathan hat sich von seinem Schwarm gelöst, lebt nach seinen für ihn stimmigen Werten und ist auf der Suche nach der Wahrheit.

Die wahre Natur der Vögel liegt in der Freiheit, die ihnen das Fliegen schenkt. Sie sind ebenso göttlich wie wir Menschen und wie alle Wesen dieses Planeten. Mein Grossvater hat mich gelehrt, das Vogelgezwitscher sei die Stimme des Schöpfers. Er versuche, sich auf diese Weise den Menschen mitzuteilen. Eine bedeutsame Metapher.

Wer für sich die Freiheit beansprucht, die Möwe Jonathan liebt, in Demut vor der Natur und im Einklang mit der Schöpfung ist, würde nie zulassen, dass Vögel ihrer wahren Bestimmung beraubt werden. Dies gilt auch für die Vögel in den Volieren auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass auch sie und ihr Nachwuchs dieses unbeschreibliche Gefühl der Freiheit und des grenzenlosen Fliegens erleben dürfen.

Der heute durch die Volieren und das Rehgehege benutzte Boden wäre wunderbar geeignet, dem Beispiel der Stadt Andernach zu folgen. Die frei gewordenen Flächen – auch einige der Blumenbeete – würden genutzt, um Gemüse und Kräuter anzupflanzen. Für Kinder könnte es eine wunderbare und lehrreiche Gelegenheit sein, das Wachsen unserer Nahrung zu beobachten und zu erfahren.

Die neue Zeit fordert, Altes und Überholtes loszulassen und mutig der Stimme des Herzens zu folgen, um einzigartige Projekte zu verwirklichen. Hat Zug den Mut, nachhaltige Pionierarbeit zu leisten und neue Wege zu gehen?

Maja Sigg, Zug