Freikirchen Zuger erzählen: Ausstieg aus der radikalen Freikirche Radikale Gedanken, Druck und eine konservative Haltung. Drei Zuger berichten von ihren Erfahrungen in Freikirchen. Vanessa Varisco 27.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Suche nach Antworten führt auch zu Zugern, die vom Glauben abgefallen und aus der Freikirche ausgestiegen sind. Die drei Gesprächspartner wollen aber anonym bleiben und waren teilweise auch in Freikirchen ausserhalb der Kantonsgrenze. «In meiner Freikirche war von Anfang an eine radikale Haltung spürbar», sagt eine Zugerin. Andere Gesprächspartner waren in Freikirchen, die mit der Zeit eine Radikalisierung erfahren haben. «Anfangs wurde mir eine heile Welt angeboten, beziehungsweise ein Weltbild, in dem ich einen grossen Teil an Verantwortung für mein eigenes Leben abgeben konnte», erzählt ein Zuger. Für ihn deshalb verlockend, wie er ausführt, weil er mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und einen Ausweg suchte.

«Es wurde behauptet, Gott hätte die Kontrolle, und ich müsse nur Gehorsam leisten – und erdulden.» Gehorsam leisten, dies vor allem der Bibel und dem Pastor. Den Pastor sollte man deshalb nicht hinterfragen, weil der Heilige Geist durch ihn sprach und der Pastor damit die unumstössliche Wahrheit sagen würde. «Wer Fragen stellte, wurde als Zweifler hingestellt. Man wurde zwar nicht verstossen, aber die Mitgläubigen bearbeiteten mich intensiver als sonst», so eine Zugerin. Mehr als einmal wurde ihr vorgeworfen, sie lebe ihren Glauben zu wenig stark aus. Grauzonen gab es nicht, man malte schwarz-weiss, teilte die Welt in gut und böse ein. «Und alles, was nicht von Gott kam, war vom Teufel. Ich musste ständig aufpassen, keine Grenze zu übertreten», berichtet ein Aussteiger. Die Fasnacht beispielsweise wurde als Werk des Teufels bezeichnet.

Exorzismen an «Besessenen»

«Der Glaube wurde nicht nur in den Alltag integriert, sondern zum Mittelpunkt erklärt», so einer der Aussteiger. «Nach der Arbeit zogen wir in Gruppen durch die Strassen, legten Hände auf, beteten für Fremde.» Man trieb Menschen Dämonen aus, indem man stundenlang für sie betete. «Ähnlich wie bei einem Exorzismus beteten wir bis jemand erbrach. Das wurde dann als Zeichen gewertet, dass das Böse nun den Körper verlässt», erklärt ein Zuger und ergänzt: «Dabei wurde auch stets die Angst bei uns Gläubigen geschürt. Auch wir könnten den Weg Gottes verlieren, und unser Leben würde damit wertlos, behauptete der Pastor.» Durch solche Aussagen fühlte er sich stark unter Druck gesetzt, denn sein Glaube war ihm das Wichtigste.

Ausstieg fiel ihnen nicht leicht

Anders als in nichtradikalen Freikirchen wurde die sehr konservative Haltung auch ausgelebt und proklamiert. «Ich habe fraglos jede Haltung der Kirche angenommen», blickt die Zugerin zurück. Sie gesteht, dass sie einem Freund seine Homosexualität ausreden, ihn bekehren wollte. Erzählte sie diese Geschichte in der Kirche, wurde sie in ihrem Tun bestärkt. «Heute ist das für mich unvorstellbar. Ich habe den Tunnelblick abgelegt und würde Menschen niemals aufgrund ihrer Sexualität werten.»

Alle drei sagen, dass sie sich nie bedroht oder verteufelt gefühlt hätten, der Druck der Obrigkeiten und der Gemeinschaft aber stets hochgehalten wurde. «Ich hatte ständig Angst, Fehler zu machen», so einer der Aussteiger. Dies, die «Abstrusitäten des Übersinnlichen» und die mangelnde Eigenverantwortung führten schliesslich zum Ausstieg. «Ich fragte mich plötzlich, ob es nicht an der Zeit wäre, selbst Entscheidungen für mein Leben zu fällen, statt auf eine höhere Macht zu hoffen», blickt der Zuger, der an psychischen Problemen litt, zurück. Schwer fiel der Ausstieg, weil die Gemeinschaft nichtsdestotrotz verlockend und die Angst gross war, danach alleine dazustehen. «Schliesslich hatte ich keinen Freundeskreis ausserhalb der Kirche», beschreibt einer der Zuger. Die Freikirchen liessen die drei ziehen. «Natürlich unter dem Vorbehalt, dass ich alles, was ich ab jetzt ohne Gott täte, vor dem jüngsten Gericht verantworten und damit rechnen müsse, in der Hölle zu schmoren – überspitzt formuliert», berichtet die Zugerin. Sie haben Anschluss ausserhalb der Kirche gefunden und sei glücklich mit ihrem Entscheid. Den Weg zurück zum Glauben fand nur einer, die anderen wollen damit nichts mehr zu tun haben. (vv)