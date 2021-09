Zuger Vereine Freiwillige als Wegbereiter Der Weg der Wanderroute Honau–Hünenberg wird saniert. Hilfe gab es dabei von der «branchenfremden» Firma ServiceNow. Für die ServiceNow: Arndt Mielisch 23.09.2021, 08.20 Uhr

Gut gelaunt posieren die Freiwilligen von ServiceNow mit den Profis vom Werkhof. Bild: PD

Acht Mitarbeitende des IT-Unternehmens ServiceNow waren am Donnerstag freiwillig für die Gemeinde Risch im Einsatz, um bei der Sanierung der Wanderroute Honau–Hünenberg mitzuhelfen. Die Technologieexperten setzten zwei Abschnitte im Bereich Schachenweid und Rüssschachen instand.

Rechenarbeiten mal anders; der Wanderweg wird mit Kies befestigt. Bild: PD

Unter der fachkundigen Anleitung der Mitarbeiter des Werkhofs schaufelte die Equipe Kies auf, verteilte und befestigte ihn mit einem Vibrations­verdichter, um den Wanderweg wieder gut begehbar zu machen.

