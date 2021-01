Freiwilligenarbeit Urs Raschle neu in der Jury des Prix Zug engagiert Nach langjährigem und engagiertem Mitwirken hat Christian Plüss, Bereichsleiter Jugend- und Gemeinwesenarbeit Cham, seine Jurytätigkeit abgegeben. 13.01.2021, 15.00 Uhr

(bier) Seit 2011 wird der Anerkennungspreis Prix Zug engagiert vom Kanton Zug und Benevol Zug an Organisationen und Vereine verliehen, die sich mit besonderen Leistungen in der Freiwilligenarbeit für das Gemeinwohl der Bevölkerung im Kanton Zug einsetzen. Laut einer Mitteilung hat Christian Plüss, Bereichsleiter Jugend- und Gemeinwesenarbeit Cham, seine Tätigkeit in der Jury abgegeben. Seine Nachfolge tritt der Zuger Stadtrat Urs Raschle an.