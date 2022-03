Freizeit Im Sommer findet das 56. Tenero-Lager statt: Jugendliche können sich jetzt anmelden Noch bis Ende März nimmt das Amt für Sport und Gesundheitsförderung Onlineanmeldungen für das Tenero-Sportlager entgegen. Platz hat es für insgesamt 256 Jugendliche. Das Knabenlager findet zwischen dem 10. und 16. Juli, das Mädchenlager zwischen dem 17. und 23. Juli statt. 10.03.2022, 15.30 Uhr

Bei der Onlineanmeldung können die Jugendlichen eine Hauptsportart auswählen, die sie ausüben möchten; zur Auswahl stehen Badminton, Baseball, Beachvolley, Bike, Fussball, Geräteturnen, Handball, Kampfsport, Kanu, Leichtathletik, Parkour, Smolball, Tanz, Tennis, Unihockey und Wassersport. Zudem können auch andere Sportarten wie Klettern, Biken, Inlineskating, Ultimate Frisbee, Airgame, Beachsoccer oder Stand-up-Paddling an Schnuppernachmittagen kennen gelernt werden, wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilt.

Das traditionelle Sportlager findet bereits zum 56. Mal statt und ist der Inbegriff für Zuger Lagertradition. Über 13’000 Jugendliche aus dem ganzen Kanton haben bis heute am Lager teilgenommen und sich während einer Woche in den unterschiedlichsten Sportarten auf dem Areal des Centro Sportivo Tenero (CST) geübt. Für Chantal Husi, Tenero-Verantwortliche beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung, bietet Tenero alles, was ein gutes Sommercamp ausmacht: «Sport im Freien, Übernachtung in grossen Zelten, gemeinsame Erlebnisse, ein erfahrenes, 30-köpfiges Leitungsteam, und dies alles auf einem weitläufigen Gelände mit guter Infrastruktur direkt am See.» Der Zeltplatz Campeggio wurde in den letzten Jahren modernisiert und das Sportareal vergrössert. Das 32 Hektaren grosse CST dient nebst Magglingen als offizielles Ausbildungszentrum der Schweizer Nachwuchsförderung.

Teamgeist steht im Vordergrund

«Im Lager sind alle Jugendlichen willkommen, die gerne Sport treiben», wird Chantal Husi in der Mitteilung zitiert. «Der Teamgeist, nicht der Wettkampf, steht im Vordergrund. Besondere Kenntnisse einer Sportart sind nicht nötig, motiviertes Mitmachen und die Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren, werden jedoch vorausgesetzt.» Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister betont das Gemeinschaftserlebnis und die Begeisterung, die er während seiner Lagerbesuche jeweils antrifft: «Die Begeisterung im Tenero-Sportlager ist beeindruckend und eine wahre Freude.»

Das beliebte Lager ist erfahrungsgemäss schnell ausgebucht. Im Sommer 2019 waren beispielsweise alle Plätze fünf Tage nach Anmeldestart vergeben. Dieses Jahr hat es noch freie Plätze – eine gute Möglichkeit, die Chance zu nutzen und Jugendlichen ein tolles Sommer-Sportcamp im Tessin zu ermöglichen. Die Kosten für die Eltern belaufen sich auf 290 Franken pro Kind und Woche, inklusive Reise nach Tenero. Die Onlineanmeldung ist über folgenden Link möglich: www.zg.ch/asg, Sportförderung, Jugendsportlager. (rh)