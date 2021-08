Schönste Velorouten in Zug

Freizeit Keine Gnade für die Wade: Das sind die schönsten Velorouten durch den Kanton Zug Spätestens seit Corona ist die Leidenschaft zum Velofahren schweizweit wieder aufgeflammt. Wir haben für den Sonntagsausflug einige Routen in der Region herausgesucht. Vanessa Varisco 05.08.2021, 05.00 Uhr

Jeder, der Velofahren gelernt hat, kennt das bestechende Erfolgsgefühl, das erste Mal ohne «Stützrädli» unterwegs zu sein. Anfangs helfen Papi oder Mami noch mit, stabilisieren das Gefährt am Gepäckträger, lassen dann plötzlich los und schon meistert man den Balanceakt ohne Hilfe. Das Velofahren, das viele Kinder lernen, wurde auch bei den Erwachsenen zur Trendsportart. Wir präsentieren Ihnen drei Routen für einen Veloausflug durch den schönen Kanton Zug.

Die Runde um zwei halbe Seen (Dauer: 5 bis 6 Stunden)

Zu Kantizeiten jagte mancher Klassenlehrer die Schüler zur Schulreise über die Strecke. Während die Ambitionierten zügig aufwärts strampelten, schieden andere schon in den Baarer Höllgrotten völlig ausser Atem aus. Die Strecke führt von Zug zur Baarer Spinnerei, dort an den Höllgrotten vorbei, unter der Tobelbrücke durch, umgeben von der Lorzenlandschaft und dichtem Wald. Bei Neuägeri taucht man aus dem betörenden Grün wieder auf, folgt der Strasse bis zum Ägerisee. Der wird allerdings nicht ganz umrundet, nur die Seite von Unterägeri bis Morgarten nimmt man mit.

Die Strecke führt der Lorze aufwärts entlang. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 10. Juli 2015)

Auf der Höhe Sattel heisst es Hände fest an den Lenker und ab die Post auf der Abfahrt nach Oberarth. Nach dem strapaziösen Aufstieg und der zügigen Abfahrt wartet die herrliche Aussicht auf den Zugersee. Einschlagen auf die Luzernerstrasse bis Immensee. Wer dort nicht weiter der stärker befahrenen Strasse folgen will, hier Trick 77: In der Dorfmitte beim Spielplatz auf die Fänn- und bei der nächsten Abzweigung auf die Chiemerstrasse einbiegen. Allein der Ausblick lohnt sich. Anschliessend immer der Nase nach, am Zugersee Westufer und in vollen Zügen geniessen.



Im Chiemen fährt man nicht dem Ufer entlang, stattdessen fährt man gerade drüber. Bild: Andreas Busslinger

Quer über den Wildspitz (Dauer: 2 bis 3 Stunden)

Der Hausberg eignet sich bestens für Velotouren. Hier von Unterägeri aus gesehen, von wo aus der Wildspitz übrigens auch bestens befahrbar ist. Bild: Roger Zbinden ( 10. Juli 2021)

Startpunkt ist wieder in Zug. Im Unterschied zur ersten Route legen Velofreunde hier mehr Höhe zurück. Der Aufstieg erfolgt über den Zugerberg, man gewinnt relativ schnell und leicht Höhe. Wer nicht in den frühen Morgenaufstunden aufbricht und sich ein paar Höhenmeter sparen will, kann auf die Zugerbergbahn ausweichen. Von dort aus fährt man über verschiedene Landsträsschen Richtung Buschenchappeli. Ab dem Urzelenboden wird die Strecke sehr steil. Wer mag, tritt ordentlich in die Pedale – ansonsten lohnt es sich, das Velo zu schieben. Denn von der Anhöhe aus ist es bloss noch ein Steinwurf bis zum Gipfelrestaurant Wildspitz. Ist es nicht dunstig, bezaubert der Aussichtspunkt durch eine phänomenale Aussicht.



Wer sich entscheidet, bis in die Stadt zurückzufahren, wird an der St.Adrianskappelle in Arth am Zugersee vorbeikommen. Bild: Stefan Kaiser (Arth, 28. Juni 2021)

Die Abfahrt führt über den Gnipen. Vorsicht, die Strecke ist teils recht ruppig. Man fährt stets dem Bergrücken entlang bis zum Ober Spitzbüel. Rechts halten in den Härzigwald und die Abfahrt nach Goldau nehmen. Wer noch nicht genug hat: am Zugersee Ostufer bis in die Stadt radeln. Die Landschaft ist weniger offen als am gegenüberliegenden Ufer, aber nicht minder lohnend. Alternativ kann man mit den ÖV zurückfahren.



Eine Fahrt über die Kantonsgrenze (Dauer: 4 bis 5 Stunden)

Das erste Stück führt bis zur Deibüelkapelle in Baar. Bild: Daniel Frischherz

Für diese Strecke schleichen wir elegant über die Kantonsgrenze hinaus. Aber keine Sorge, Start- und Zielpunkt liegen im Kanton Zug. Dieses Mal allerdings nicht in der Stadt, sondern in Baar. Vom Bahnhof aus führt die Fahrt über die Früebergstrasse zur Deibüelkapelle, von der aus nicht nur grosse Teile des Kantons zu sehen sind, bei Föhnlage reicht die Sicht bis zum Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau. Dem Weg über die Baarerstrasse folgen, in der Peripherie ist Kappel am Albis sichtbar.

Die Strecke führt durch idyllische Landschaft, vorbei an Bauernhöfen bis nach Rifferswil. Grundsätzlich ist es möglich, der Hauptstrasse auszuweichen, wenn man geradeaus über die Kreuzung am Ende von Rifferswil fährt. Rechtsseitig führt ein Kiesweg über zwei Hügel direkt an den Türlersee. Wer das umgehen will, biegt an besagter Kreuzung rechts ab. Beide Wege enden am Türlersee. Von dort aus führt die Strecke über die Albisstrasse zum Albispass. Hier versteckt liegt ein Aussichtsturm, für den sich eine kleine Schlaufe lohnt. Auf der Passhöhe dazu rechts abbiegen und dem Pfad bis zum Turm folgen. Er ist nicht zu verfehlen.



Nach der kurvenreichen Abfahrt von der Passhöhe winkt ein besonderes schönes Stück. Von Langnau am Albis aus radelt man alles der Sihl entlang bis nach Sihlbrugg. Erst dort verebbt das Hintergrundrauschen. Zwei Varianten führen zurück nach Baar: Die kürzere erstreckt sich von der Sihlbruggstrasse über die Deinikonerstrasse, von wo aus Baar schnell erreicht ist. Für die längere biegt man bei der International School auf die Walterswilerstrasse ein und folgt jener bis zum Baarburgrank. Dort bei Fahrtrichtung Baar rechts erneut einbiegen, ein kurzes Stück dem Weg folgen und an der Kreuzung links einbiegen. So ist noch ein Stück Baarburg mit dabei.