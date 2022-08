Freizeit Kinoerlebnis unter freiem Himmel direkt am Ägerisee Mehr als nur ein Autokino: Der Kino-Event in Unterägeri bietet vom 16. bis 21. August ein vielfältiges Angebot, welches mit oder ohne Auto besucht werden kann. Caila Schilling 12.08.2022, 19.00 Uhr

Der Aufbau des Autokinos ist bereits in vollem Gange. Bild: PD (Diana Kottmann, 12. August 2022)

Das Autokino am Ägerisee geht in diesem Jahr mit angepasstem Konzept in die zweite Runde. Der Event ist kein reines Autokino mehr, denn das Filmerlebnis kann auch ohne Auto genossen werden. Die Besuchenden können ihre eigenen Liegestühle mitbringen oder welche vor Ort ausleihen. Auf den Tischen werden Radios stehen, welche den Ton des Films wiedergeben.

Der Betreiber des Kinos ist die Medienagentur Frühform aus Unterägeri. Martin Hofstetter, Geschäftsleiter von Frühform und Zuständiger für das Autokino, findet: «Nicht jeder hat ein Auto oder möchte Auto fahren, sei es aufgrund des Alters oder aus ökologischen Gründen. Mit unserem optimierten Konzept öffnen wir das Autokino für alle.»

Die Filme werden auch in diesem Jahr auf zwei gegeneinanderliegenden Leinwänden gezeigt. Neu kommt jedoch hinzu, dass der Film auf einer Leinwand auf Deutsch und auf der anderen auf Englisch gezeigt wird.

Bulli-Night und umfangreiches Filmangebot

Am Freitag und Samstag findet die Bulli-Night statt, bei welcher ausschliesslich VW-Busse eingelassen werden. Es handelt sich dabei um einen 24-Stunden-Event mit breitem Unterhaltungsprogramm für Gross und Klein. Bei der Bulli-Night gibt es Livemusik, Hüpfburgen, Sonderausstellungen, Bademöglichkeiten, Frühstück, Aerobic-Stunden und vieles mehr.

Das Filmprogramm startet am Dienstag, dem 16. August, mit Sandra Bullock und Channing Tatum in «The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt». Am darauffolgenden Tag wird «James Bond – No Time To Die» gezeigt. Die beiden Familienfilme «Sing» und «Tom und Jerry» werden am Wochenende gespielt. Die Filmwahl erfolgte durch die Organisationscrew, und über zwei Filme konnte in den sozialen Medien abgestimmt werden.

Idee entstand in Coronazeit

Doch woher kam eigentlich die Idee für ein Autokino in Unterägeri? Laut Hofstetter entstand sie ursprünglich in der Coronazeit. Es sollte ein Event für die lokale Raiffeisenbank geplant werden, der auch in der Pandemiezeit sicher durchgeführt werden könnte.

Das erste Autokino im letzten Jahr war ein grosser Erfolg und sorgte für rege Begeisterung. Hofstetter erzählt:

«Die Rückmeldungen der Gäste waren überwältigend. Dies hat uns motiviert, den Anlass auch noch ein zweites Mal durchzuführen.»

Das Autokino soll laut Hofstetter auch in den kommenden Jahren stattfinden. Der einzige unsichere Punkt sei der Parkplatz für die Badibesucher. Diese dürfen nämlich während der Autokino-Tage auf einem Feld parkieren. «Solange das Feld neben der Badi noch für die Badibesucher als Parkplatz genutzt werden kann, wird das Autokino weitergeführt», so Hofstetter.

Das Autokino Ägeri findet vom 16. bis 21. August statt. Tickets können ausschliesslich online gebucht werden.