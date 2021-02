Freizeit Lichtblick für Junge in Coronazeiten: Jugendtreffs in der Region Luzern dürfen wieder öffnen Junge leiden teils stark unter der Coronakrise. Darum kommt der Jugendarbeit eine grosse Bedeutung zu. Zuletzt konnten in der Region viele Gemeinden ihr Angebot wieder hochfahren – dies, weil das Bundesamt für Gesundheit Lockerungen zugelassen hat. Pascal Studer 05.02.2021, 10.56 Uhr

Es ist eine der grossen Ungerechtigkeiten dieser Pandemie: Die Corona-Massnahmen betreffen vor allem die Jugendlichen. Die Forschung bestätigte zuletzt, was Psychiaterinnen und Psychologen beobachten: Vielen Jugendlichen geht es derzeit schlecht.

Umso wichtiger sind in diesem Zusammenhang die Jugendanimationen. Seit Ende Januar sind diese wegen der schweizweit erlaubten Lockerungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) auch in der Region Luzern wieder vermehrt geöffnet.

Lehrstellensuche beschäftigt

Eine davon ist die Jugendanimation Kriens. Seit dem 23. Januar arbeiten die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen wieder mit einem speziellen Schutzkonzept. «Für die Jugendlichen ist das enorm wichtig», sagt Kurt von Rotz, Ressortleiter Jugend bei der Stadt Kriens:

«Wir merken, dass den Jugendlichen in der aktuellen Situation soziale Strukturen völlig fehlen. Es geht ihnen nicht gut.»

So seien sie derzeit stark unter Druck – beispielsweise, weil sie wegen fehlender Lehrstellen Zukunftsängste hätten. «Eine ohnehin schwierige Phase. Mit der Pandemie multipliziert sich aber diese Problematik», erklärt von Rotz.

Auch die Jugendanimationen in Ebikon und Buchrain haben ihren Betrieb wieder hochgefahren. Die Ebikoner Standortleiterin Nicole Bauer sagt:

«Einerseits bin ich stolz, wie verständnisvoll die Jugendlichen mit der Situation umgehen. Andererseits tut es mir auch leid, denn zur Jugend gehört auch, rebellisch zu sein und Erfahrungen zu sammeln.»

Vor den Lockerungen haben sich sie und ihre Mitarbeitenden auf die aufsuchende digitale Jugendarbeit fokussiert. Bauer sagt jedoch: «Auch wenn die Jugend stark auf den sozialen Medien aktiv ist, haben wir festgestellt, dass dies den direkten Kontakt nicht ersetzen kann.»

Umso mehr freut sich Bauer, dass sich auch das Angebot vor Ort seit dem 23. Januar beliebt ist. Teilweise mussten sie in Ebikon sogar Jugendliche abweisen. Dies, weil wegen der Schutzbestimmungen nur eine bestimmte Personenzahl das Angebot nutzen darf. Bauer führt aus: «Wir können in beiden Gemeinden 18 Jugendliche zeitgleich in die Räumlichkeiten lassen.» Auch Personen aus anderen Gemeinden hätten vermehrt ihr Angebot aufgesucht. Dies erstaunt Bauer nicht:

«Die Pandemie legt offen, was wir schon lange wissen: Nämlich, dass die Jugend mehr Bewegungsräume braucht, um sich gesund entwickeln zu können.»

Perspektiven sind wichtig

Auch in der Stadt Luzern macht die Jugendarbeit Angebote gemäss den Auflagen des BAG. Christina Reusser, Bereichsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienberatung, sagt: «Es ist wichtig, dass wir den Jugendlichen eine Perspektive bieten.» Reusser hat ebenfalls bemerkt, unter welchem Druck die Jugendlichen stehen. Neben den Jugendtreffs bietet die Stadt Luzern nämlich auch psychosoziale Beratungen an. «Dieses Angebot wird rege genutzt», sagt Reusser.

Reusser stellt ebenfalls fest, dass sich Jugendliche derzeit sehr oft auf den sozialen Netzwerken befinden. Dies sei nicht unproblematisch. Reusser sagt:

«Durch dieses Abschweifen in die virtuelle Welt haben wir mehr Fälle von Cyber Grooming festgestellt.»

Dies bedeutet: Erwachsene versuchen auf Online-Plattformen, sexuellen Kontakt zu Jugendlichen herzustellen – um sie beispielsweise zu überreden, Nacktbilder von sich zu schicken. Ob es in diesem Bereich zu mehr Anzeigen gekommen ist, weiss die Luzerner Polizei nicht. Die Behörden erfassen nur den Straftatbestand. Tatvorgehen oder einzelne Phänomene werden nicht separat aufgeführt.

Experte für Soziokulturelle Entwicklung: «Die Jugend zeigt eine unglaubliche Solidarität»

Ivica Petrušić Bild: PD

Ivica Petrušić ist Dozent und Projektleiter des Instituts für Soziokulturelle Entwicklung an der Hochschule Luzern (HSLU). Beim Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ) hat er zudem die Rahmenschutzkonzepte mitentwickelt und mit dem BAG verhandelt.

Herr Petrušić, welche Rolle nehmen derzeit die Jugendtreffs ein?

Eine sehr wichtige. Die Jugendlichen brauchen Orte ausserhalb der formalen Strukturen von Schule und Familie – drinnen und draussen –, wo sie Erfahrungen sammeln, sich mit Gleichaltrigen austauschen oder Grenzen erfahren. Dort machen sie Schritte, welche entwicklungspsychologisch so unglaublich wichtig sind. Corona hat die Schweiz nun seit bald einem Jahr fest im Griff und wir müssen uns vor Augen führen, wie herausfordernd dieses Jahr für die jungen Menschen war, wie schwierig die Situation noch immer ist. Die Jugend zeigt eine unglaubliche Solidarität. Doch auch mit Blick auf die umliegenden Länder wird klar, dass sich die Situation zuspitzt.

Wie meinen Sie das?

Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die derzeitigen Massnahmen die Jugendlichen in ihrer natürlichen Entwicklung stark behindern. Darin liegt eine enorme Kraft verborgen. Diese kann sich auf zwei Arten bemerkbar machen: Einerseits – und das haben wir bis jetzt vor allem hierzulande gesehen – kann sie nach innen gehen. Die Resultate sind dann mehr psychische Erkrankungen, eine höhere Suizidalität oder Drogenkonsum. Die andere Möglichkeit ist, dass die Jugendliche diese Kraft nach aussen kanalisieren.

Sie sprechen die Ausschreitungen in den Niederlanden an.

Genau. Ich will nicht schwarzmalen, aber so etwas kann auch hier passieren. So etwas wäre übrigens in der Schweiz auch kein Novum: Bereits 1980 gab es in Zürich gewaltige Unruhen. Die Stadt hat einen ganzen Sommer lang gebrannt. Grund dafür war, dass die Regierung die Jugend ignoriert hatte. Auch jetzt ist es wichtig, dass wir uns ihr mehr zuwenden.

Auch in Luzern verbreitet sich ein mutiertes, hochansteckendes Virus. Bald könnte die Frage im Raum stehen, ob die Jugendtreffs wieder geschlossen werden müssen.

Dieses Szenario gefällt mir nicht. Ich will aber betonen, dass die derzeitigen Massnahmen wichtig sind. Wir leben in einer Pandemie und die Behörden leisten grossartige Arbeit. Aber ich stehe ein für die Gesundheit der jungen Menschen. Denn jedes Ritzen, jeder Drogenkonsum und jedes angezündete Auto ist auch ein Hilferuf. Das schmerzt.