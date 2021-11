Der Zuger Boule-Verein will auch im Winter spielen – nur wo?

Freizeitsport Die Zuger «Freunde des Boules» wollen die Zwangspause nicht mehr hinnehmen Der Verein für jedermann erfährt einen regen Zulauf, ist allerdings witterungsbedingt nur bei warmer Witterung aktiv. Der Präsident strebt nun ein Ganzjahresangebot an. Die Umsetzung gestaltet sich auf dem Platz Zug allerdings schwierig. Raphael Biermayr 09.11.2021, 05.00 Uhr

Jetzt ist die Schmerzgrenze von Alain Comte erreicht. Der Präsident des Zuger Vereins «Les Amis des Boules» hat witterungsbedingt sein persönliches Saisonende eingeläutet. «Bei Temperaturen unter acht Grad sind nur noch die ganz Verbissenen aktiv», sagt der leidenschaftliche Boule-Spieler mit einem Schmunzeln.

Man trifft sich in der Regel beim Siehbach-Parkplatz zum Spielen. Bild: PD

Den Verein gibt es seit genau einem Jahr. Boule – auch «Pétanque» genannt – spielen die meisten der 50 Mitglieder schon länger, meistens geschieht das beim Siehbach-Spielplatz neben der Männerbadi. So öffentlich dieser Ort ist, so offen ist auch der Verein. Man muss nicht mal Mitglied sein, um mitzuspielen, sondern kann sich einfach über die Website www.boulezug.ch in eine Whatsapp-Chat-Gruppe aufnehmen lassen, wo sich Teilnehmer zum Spielen verabreden. Das Spielen und die Geselligkeit steht denn auch im Vordergrund, nicht das Gewinnen, sagt Alain Comte. So sind auch Neulinge gern gesehen. Die einzige Voraussetzung ist der Besitz von drei Stahlkugeln: die Boule.

Grossvater war der Lehrmeister

Vereinspräsident Alain Comte.

Im Gegensatz zum Boccia spielt man Boule in der Regel auf unebenem Untergrund auf Splitt beziehungsweise Kies. Der Sport ist vor allem in französischsprachigen Gefilden populär. Alain Comtes Name lässt die Vermutung zu, dass er durch seine Familie damit in Berührung kam. Tatsächlich: Sein Westschweizer Grossvater hat ihn dazu gebracht, erklärt er. In den letzten Jahren habe Comte ein gestiegenes Interesse für Boule in seinem Umfeld ausgemacht. Der 47-Jährige, der in Neuheim aufwuchs und heute in Sattel wohnt, sagt:

«Lange war ich der Einzige mit Kugeln, doch mittlerweile haben viele das Spiel für sich entdeckt.»

Da passt es ins Bild, dass kürzlich in Menzingen eine Boulebahn eröffnet wurde.

Die durch die Jahreszeit bedingte Pause wollen Les Amis des Boules nun nicht mehr hinnehmen. Comte und seine Mitstreiter sind auf der Suche nach einem Winterquartier mit ungefähr 200 Quadratmetern Fläche, die mit Splitt präpariert werden kann. Diese Suche gestalte sich schwierig. Von einem Gespräch mit der Stadt Zug habe man sich viel erhofft, das Ergebnis sei «ernüchternd» gewesen. «Man hat hier nicht auf uns gewartet», sagt Alain Comte. Er will das aber auf keinen Fall als Undankbarkeit verstanden wissen. Dies vor dem Hintergrund der erlaubten Aktivitäten auf öffentlichen Plätzen während der wärmeren Jahreszeit.

Mittlerweile habe der Vereinspräsident umliegende Gemeinden angeschrieben und werde auf die Eigentümer möglicher Flächen zugehen. In der Hoffnung, dass im Kanton Zug dereinst nicht nur noch die Verbissenen bei fast jeder Witterung Boule spielen.