Fremdenverkehr Tourismuschefin will den Kanton Zug zum Velo-Geheimtipp machen Ihr Auftrag ist klar: Renya Heinrich, Geschäftsführerin Zug Tourismus, soll Zug touristisch nach vorne bringen. Vor fast zwei Jahren hat sie ihre Stelle angetreten. Nun möchte sie die ersten Erfolge einfahren. Dominik Buholzer 17.05.2022, 12.01 Uhr

Veloland Zug? Renya Heinrich von Zug Tourismus sieht hier Potenzial für den Kanton. Bild: Zug Tourismus/Markus Greber

Renya Heinrich liebt es, wenn es lang und steil bergauf geht. Sie ist in ihrer Freizeit passionierte Trail-Marathon-Läuferin, hat den Swiss Alpin Marathon mehrmals bestritten. «Du musst fokussiert bleiben, immer wieder mal kämpfen, dafür wirst am Ziel von einem unglaublichen Gefühl erfasst. Es ist ein einmaliges Erlebnis», sagt sie.

Beruflich hat sich Renya Heinrich auch auf eine herausfordernde Tour begeben. Sie soll Zug touristisch besser vermarkten. «Man hat es in der Vergangenheit verpasst, die Region als touristische Marke zu positionieren», sagt sie. Denn das Potenzial sei gut. Die Lage am See, der magische Sonnenuntergang, der Charme der Altstadt, die Geschichte der Schlacht am Morgarten, die Schönheit der Natur – Zug habe viele Vorzüge. «Das lässt sich einiges rausholen.»

Touristikerin mit grossem Know-how

Renya Heinrich ist für Zug ein Glücksfall. Als Zugerin – sie ist in Oberägeri aufgewachsen – verfügt sie über das lokale Verständnis und als diplomierte Tourismusfachfrau HF mit Weiterbildungen in Marketing und Kommunikation über die fachlichen Fähigkeiten. In den vergangenen 25 Jahren war sie in diversen Funktionen für diverse Tourismusträger im Kanton Graubünden tätig: unter anderem für die Destination Davos Klosters, die Rhätische Bahn sowie einige Ferienhotels. «In Graubünden sind sich alle bewusst, wie wichtig der Tourismus für die Wirtschaft und die Standortentwicklung ist», sagt sie. In Zug dagegen habe sie zuerst einmal Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Renya Heinrich, Geschäftsführerin

Zug Tourismus. Bild: Maria Schmid

Der Kanton erlebte in den vergangenen Jahren dank der tiefen Steuern und der Nähe zu Zürich ein beispielloses Wachstum. Dies wiederum kurbelte den Geschäftstourismus an – man musste nicht einmal gross Werbung machen, es war ein Selbstläufer. Dass es an den Wochenenden ruhiger wurde, nahm man hin. Doch dann kam die Coronapandemie, und es wurde sehr ruhig: Der (Geschäfts-)Tourismus kam während Monaten zum Erliegen.

Mittlerweile sind die Übernachtungszahlen wieder gestiegen. Erholt hat sich das MICE-Geschäft, wie der Markt der Geschäftsreisen genannt wird, noch nicht. Das Bedürfnis nach persönlichem Austausch sei nach wie vor vorhanden, betont Renya Heinrich. Doch ob es jemals wieder so sein wird wie vor der Pandemie, kann auch sie nicht beurteilen. «Zug tut gut daran, sich touristisch breiter aufzustellen.»

Zug soll touristischer Geheimtipp werden

Renya Heinrich will zusammen mit ihrem Team nicht um die grossen Touristenströme buhlen. Dies überlassen sie Destinationen wie Luzern, Zürich oder Interlaken. Zug soll als Kanton mit hoher Lebens- und Erlebnisqualität und als touristischer Geheimtipp positioniert werden. Und Renya Heinrich betont:

«Zug ist eine Perle.»

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, setzt Zug Tourismus in einem ersten Schritt auf die Velofahrer. Damit könnte in der Tat etwas in Bewegung kommen.

Das sogenannte Velotouring ist eines der europaweit am stärksten wachsenden Tourismussegmente. Es sind sämtliche Kaufkraftklassen vertreten, die Kategorie der hohen Einkommen legt jedoch überproportional zu. «Velofahren hat in der Pandemie einen unglaublichen Boom erlebt. Wir sind überzeugt, dass dieser noch lange nicht vorbei ist», sagt Renya Heinrich. Mit der Veloland-Route 9 (vom Bodensee bis Lac Léman) und der Herzroute (Willisau nach Zug) führen zwei bereits heute beliebte Strecken mit nationaler Ausstrahlung durch respektive nach Zug. Renya Heinrich sagt:

«Bislang haben die Tourenfahrenden in erster Linie Zug passiert. Wir möchten nun erreichen, dass sie hier bei uns übernachten.»

Sie ist überzeugt, dass sich dies mittels gezielten Marketing- und Kooperationsmassnahmen bewerkstelligen lässt. Besonderes Augenmerk soll dabei Tourenfahrenden in der Deutschschweiz, der Romandie und dem grenznahen Ausland geschenkt werden.

Bedürfnissen von Verlotourers gerecht werden

Konkret schwebt Renya Heinrich vor, dass die potenziellen Etappenorte entlang der Veloland-Route 9 eine Vermarktungskooperation gründen, ihre Strecke vermarkten und zu einer eigentlichen Marke schärfen. Erste Gespräche mit anderen Etappenorten zeigen laut Renya Heinrich, dass diesbezüglich ein hohes Interesse vorhanden ist. Zug Tourismus selber will verstärkt die digitalen Kanäle bespielen und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Leistungsträgern fördern, um die Bedürfnisse von Velotourers wie Wäscheservice, Veloraum, Basis-Reparatur-Set zu erfüllen.

Ihre Strategie mag ungewohnt wirken. Sie passt so gar nicht in das Bild, wie andere Tourismusorte in der Schweiz werben. Renya Heinrich ist dies nicht unrecht. «Auf Seen und Berge setzen viele Tourismusorte in der Schweiz. Wir haben die Chance, mit einem guten Angebot unsere Gäste positiv zu überraschen und Zug ganz neu zu positionieren», sagt sie.

