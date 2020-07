Porträt Fremdsprachen, angetrunken Kunden und ein Herz für Zentralschweizer: Nicole Portmann führt die «Oase» im hektischen Umfeld des Zuger Bahnhofs Die 45-jährige Nicole Portmann aus Morgarten ist seit fünf Jahren Leiterin des Kiosks am Bahnhof Zug. Dank ihrer Kindheit im Ausland beherrscht sie auch manche der hier nötigen Fremdsprachen. Tijana Nikolic 22.07.2020, 12.00 Uhr

Mit freundlichem Lächeln hat sie schon das Zigarettenpäckli mit der richtigen Marke zur Hand – noch bevor der Kunde seinen Wunsch aussprechen konnte. Ihre Stammkunden kennt sie alle mit Namen, und auch der Strassenmagazinverkäufer freut sich täglich, sie zu sehen, und möchte ihr einen Kaffee ausgeben, obwohl er selber nicht viel Geld hat.

Nicole Portmann am Eingang zu ihrem Kiosk am Bahnhof Zug. Bild: Stefan Kaiser (13. Juli 2020)

Trotz der Schnelllebigkeit am Bahnhof Zug hat Nicole Portmann in ihrem Kiosk eine familiäre Oase aufgebaut: «Viele Kunden sind dankbar, wenn man sie im morgendlichen Pendlerstress mit einem Lächeln begrüsst.» Manche Kundinnen hätten früher jeden Tag vor der Arbeit bei ihr eingekauft, heute kämen sie während ihres Mutterschaftsurlaubs mit dem Kinderwagen vorbei auf einen Schwatz. Die vierfache Mutter erklärt:

«Ich brauche Menschen um mich herum. Deswegen liebe ich meinen Beruf.»

Seit 15 Jahren arbeitet Portmann für den Kioskkonzern der Valora, fünf Jahre davon als Leiterin des Bahnhofkiosks sowie des Press&Books-Ladens in Zug. «Mittlerweile bin ich selbstständige Agenturpartnerin von Valora. Das heisst, ich stelle mein Team für die Arbeiten zur Verfügung und beziehe die Produkte von Valora, bin aber ansonsten eigenständig.»

Die Geschäftsleitung teilt sie sich mit ihrer Lebenspartnerin Priska Imboden. «Die beiden Läden bieten ihr eine gute Abwechslung. Der Kiosk ist klein und kompakt mit seinen 55 Quadratmetern. Die Kunden wissen meistens schon, was sie wollen, und der Verkauf ist schnell abgeschlossen», erklärt die 45-Jährige. Der Press&Books hingegen sei spezifischer und brauchte längere Beratungen beim Bücher- und Zeitschriftenverkauf. Portmann und Imboden sowie ihre elf Mitarbeiter rotieren in beiden Läden und arbeiten ab 5 Uhr morgens bis teilweise um 23 Uhr am ­Wochenende am Kiosk. «Der Press&Books ist von 6 Uhr ­morgens bis 7 Uhr abends geöffnet», sagt Portmann, die in Wädenswil am Zürichsee geboren wurde.

Hans Ryhner ist einer der «Surprise»-Verkäufer am Bahnhof Zug. Bild: Werner Schelbret (20. Oktober 2017)

Eine Aufgabe abseits der Gastronomie

Durch ihre Mutter, die jahrelang an einem Kiosk der Valora gearbeitet hatte, kam sie als Aushilfe in die Firma. «Ich hatte mit 25 Jahren ein eigenes Restaurant im Kanton Schwyz eröffnet und suchte irgendwann einen Nebenjob als Ausgleich.»

Mit den Jahren hatte sie genug von der Gastrobranche und wechselte in den Verkauf zu ihrer Mutter in den Kiosk in Wädenswil. «Das war eine Entscheidung, die ich nie bereut habe», sagt Portmann überzeugt.

Ihre Mitarbeiter schätzten an ihr, dass sie für jeden ein offenes Ohr habe und auch mal kurzfristig für jemanden eine Arbeitsschicht übernehme: «Ich habe viele Mitarbeiterinnen mit Kindern im Teilzeitpensum, denen ich versuche entgegenzukommen. Dasselbe kann ich jedoch auch von ihnen erwarten.» Auch einen Lehrling betreue sie momentan als Lehrmeisterin durch die Ausbildung im Verkauf.

Nicht jeder gute Verkäufer sei auch für den Beruf am Kiosk – vor allem an einem Bahnhofkiosk – geeignet, sagt Nicole Portmann:

«Angetrunkene Kunden am Samstagabend oder am Sonntagmorgen können manchmal unangenehm sein. Da braucht es schon ein sicheres Auftreten.»

Sie und ihr Team würden das jedoch meistern. Und für den Notfall wäre jederzeit die Bahnhofsecurity in der Nähe.

Viele Umzüge liegen hinter ihr

Sie schätze die multikulturellen Begegnungen in ihrem Beruf: «Sehr oft müssen wir in englischer oder französischer Sprache bedienen», sagt Portmann, die in der Türkei und in Pakistan aufgewachsen ist. Durch die Arbeit ihres Vaters als Montageleiter lebten sie zehn Jahre im Ausland. «Ich und meine zwei Geschwister gingen in eine Privatschule.»

Nach der Rückkehr in die Schweiz lebte sie zuerst in Wädenswil, dann zog sie aufgrund ihres Berufs in der Gastronomie nach Hergiswil im Kanton Nidwalden. Danach zog sie weiter in die Kantone Uri und Schwyz, bis sie dann vor 17 Jahren in Morgarten im Kanton Zug landete und blieb. Portmann gesteht:

«Ich habe mein Herz an diesen Kanton verloren.»

Sie liebe die Herzlichkeit der Innerschweizer, die sie auch täglich von ihren Kunden spürt.