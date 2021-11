Leserbrief Freundliches und einfühlsames Personal Ein Dank an das Team des Alterswohnheims Mütschi in Walchwil 29.11.2021, 15.57 Uhr

Meine Schwester ist seit zirka einem halben Jahr nun im Wohnaltersheim Mütschi in Walchwil. Mit etwas Skepsis ist sie dort als Mitbewohnerin eingetreten. Heute jedoch wünscht sie sich nichts anderes mehr. Die Begleitung und Betreuung durch das Personal ist bravourös. Das Personal nimmt sich für die älteren Leute Zeit und bringt auch viel Verständnis auf für die doch teilweise nicht einfachen Krankheiten der verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohner. Gerade in der heutigen schwierigen Zeit mit der Coronapandemie hat es das Pflegepersonal gar nicht einfach. Ich selbst stelle im Mütschi in Walchwil immer wieder fest, dass das gesamte Personal sich mit Herzblut und mit Freude für all diese Menschen einsetzt, welche auf ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

Selbstverständlich trägt auch die feine Küche dazu bei, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Gäste vollständig zufrieden sind. Wenn man mit Leuten des Mütschi spricht, vernimmt man nur Positives. All dies ist aber der Führung des Alterswohnheims Mütschi unter der fachkundigen Leitung von Daniel Dossenbach und seinem ganzen Staff zu verdanken. Ich bin überzeugt, es ist das Ziel der Führung, dass all diese älteren Menschen sich wohlfühlen und ihre letzten Jahre noch verdient geniessen können. So empfindet es vor allem auch meine Schwester. Wir dürfen stolz sein, dass wir solche Institutionen für ältere Menschen haben und vor allem auch solch freundliches und einfühlsames Personal. Nur schimpfen und kritisieren ist einfach, aber mal das Positive zu sagen, wenn dies vorhanden ist, finde ich, gehört sich auch. Herzlichen Dank allen Beteiligten.

Karl Betschart, alt Kantonsratspräsident, Baar