Porträt «Früher nannten sie mich Hilfs-Sheriff»: Der legendäre Rotkreuzer Hauswart Josef Wismer steht vor seinem letzten Schuljahr Josef Wismer (62) ist mit 36 Dienstjahren wohl der dienstälteste Hauswart an den Schulen im Kanton Zug. Eigentlich hatte er nicht vor, so lange zu bleiben. Désirée Hotz 17.08.2020, 05.00 Uhr

Kennt das Schulareal wie seine Westentasche: Josef Wismer. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 13. August 2020)

Auf dem Schulgelände in Rotkreuz herrscht bereits wieder Hektik. Die Sommerferien sind vorbei. Für Hauswart Josef Wismer bedeutete aber bereits die letzte Woche vor allem eines: viel Arbeit. Nicht nur die Hygienemassnahmen, welche aufgrund der Coronapandemie von grosser Wichtigkeit sind, sondern auch die diesjährige Wespenplage sorgten dafür, dass Wismer ordentlich ins Schwitzen kam. «Heute Morgen mussten wir noch ein Hornissennest entfernen», sagt der Rotkreuzer Hauswart beim Betreten des etwas kühleren Büros, einige Tage vor dem offiziellen Schulbeginn.

Trotz einiger Pendenzen, die noch erledigt werden müssen, merkt man, dass die Arbeit dem 62-Jährigen – auch nach über drei Jahrzehnten – Spass macht. Bereits früh kam er in Kontakt mit seinem späteren Beruf. Als die Schulanlage noch um einiges kleiner war und Wismer diese selbst als Schüler besuchte, teilten seine Eltern sich die Stelle des Hauswarts nebenberuflich.

Später übernahm der deutlich ältere Bruder den Job. «Wir mussten jeweils mittwochs und samstags mithelfen», erinnert er sich, und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: «Manchmal war es müssen, manchmal ein Dürfen.» Hansruedi Wismer, der mit dreizehn Geschwistern aufwuchs, absolvierte nach der Schule die Lehre zum Schreiner – ein Flair fürs Handwerkliche besass er schon immer. Als das Schulhaus einen Aushilfshauswart suchte, meldete er sich. 1984 wurde er vollberuflich Hauswart bei den Schulen in Rotkreuz.

Statt 10 sind es 36 Jahre geworden

«Ein Bekannter sagte mir damals, ich hätte meinen Lebensjob gefunden», erinnert sich der Vater von vier erwachsenen Kindern. Er sei sich jedoch noch nicht sicher gewesen: «Ich antwortete: Ich mache das vielleicht für zehn Jahre!» Nun sind es bereits 36 Jahre – und der 62-Jährige stellt klar: «Es hat nie einen Tag gegeben, an dem ich nicht gerne arbeiten gegangen bin.» Der Beruf habe ihm viel geboten. Meist konnte er sich seine Zeit selbst einteilen und war sein eigener Chef. Nicht nur der Kontakt mit den Kindern habe ihm Freude bereitet, sondern auch der Austausch mit der Schulleitung, den Lehrpersonen und verschiedenen Vereinen.

Über die Jahrzehnte habe sich der Beruf verändert, so Josef Wismer. «Früher durfte man fast noch mehr selbst machen.» Dies sei, auch weil das Schulareal über die Jahre stark gewachsen ist, nicht mehr immer möglich. «Die Abläufe wurden komplexer.» Heute braucht es Unterstützung von Reinigungshilfen. «Das macht das Ganze nicht unbedingt effizienter», erklärt er:

«Wenn ich früher ein Schulzimmer gereinigt habe und gesehen habe, dass ein Stuhl defekt war, dann habe ich diesen gleich ersetzt und repariert.»

Nun muss vom Reinigungsunternehmen erst ein Bericht geschrieben werden, dieser muss an einen Hauswart weitergeleitet werden, der sich dann um den Stuhl kümmern kann. Diese Kette von Abläufen sei nachvollziehbar, doch führe sie auch zu Verzögerungen. Generell ist Wismer heute vermehrt mit der Organisation beschäftigt – auch weil er inzwischen Leiter des Teams Hausdienst ist.

Vom Siezen zum Duzen

Früher, erinnert er sich, seien Hauswarte präsenter auf dem Schulgelände gewesen. Anfangs waren es nicht nur die Lehrer, sondern unterstützend auch die Hauswarte, welche die Pausenaufsicht hatten. Verändert habe sich auch Verhältnis zu den Schülern. «Früher nannten sie mich auch Hilfs-Sheriff», sagt Wismer mit einem Lachen. «Die heutigen Schüler sind zwar nicht unbedingt frecher», stellt der Hauswart klar, «aber der Respekt ist ein anderer.» So war er früher für die Schüler stets «Herr Wismer».

Heute komme es vor, dass er geduzt wird. Er nähme das den Kindern nicht übel. Achselzuckend meint Wismer: «Vielleicht ist das ja auch einfach die Zeit. Heute duzen sich ja alle.» Einiges ist während dieser drei Jahrzehnte passiert, das Wismer in Erinnerung bleiben wird. «Einem Schüler war wohl langweilig», erzählt er und deutet auf einen Stuhl.

«Er turnte herum, klemmte irgendwie seinen Kopf zwischen den Stangen ein – und kam nicht mehr raus! Ich musste den Stuhl kaputt machen, um ihn zu befreien.»

Für viele dürfte Hauswart Wismer schon fast zum Inventar des Schulareals in Rotkreuz gehören. Doch bald werden die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen ohne ihn zurechtkommen müssen. Ende dieses Jahres geht er in Frühpension. «Ich habe das schon lange mit meiner Partnerin so besprochen», sagt Wismer. Ganz weg sei er ja trotzdem nicht: «Ich kenne jede Schraube. Das Telefon wird bestimmt ein paar Mal klingeln, weil jemand etwas nachfragen möchte. Da gebe ich wirklich gerne Auskunft.»

Wismer, das merkt man, ist Hauswart aus Leidenschaft. «Ich würde diesen Beruf wieder wählen», bestätigt er mit einem zufriedenen Blick.